Bei der Bahn läuft der von der Lokführergewerkschaft GDL angekündigte Streik. Manche Zugverbindungen wurden eingestellt, Züge blieben stehen. Am Hauptbahnhof in Münster sind auch die Pendler betroffen, die normalerweise die Züge nach Dülmen, Coesfeld und Steinfurt nutzen. Was die überregionalen Strecken angeht, so sind auch Verbindungen betroffen, die über den Bahnhof in Hamm zum Beispiel in Richtung Berlin und Ruhrgebiet fahren.

Die Eurobahn, die im Kreis Warendorf auf der Schiene unterwegs ist, ist allerdings nicht betroffen. So informiert Keolis Deutschland auf der Homepage ausdrücklich: „Kein Streik bei der Eurobahn.“ Durch die GDL-Streikmaßnahmen könne es auf den Eurobahnstrecken allerdings zu Verspätungen oder Ausfällen kommen. Der Streik wird in der Nacht auf Freitag enden. Die GDL kämpft für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen.