Kein Zwist – trotz Mehrbelastung

Trotz der deutlichen finanziellen Mehrbelastungen, die der Kreishaushalt 2023 voraussichtlich für die Kommunen bedeutet (kalkuliert wird mit einem Plus bei der Kreisumlage von 31 Millionen Euro), besteht weiterhin ein gutes Miteinander zwischen Kreis und Kommunen.

Anders als im Nachbarkreis Steinfurt sorgt der Kreisetat 2023 in Warendorf nicht für Zwist zwischen Kreis und Kommunen. Als „entgegenkommend“ bezeichnet vielmehr Ahlens Bürgermeister Dr. Alexander Berger das Vorgehen des Kreises Warendorf in Sachen Kreisumlage.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, deren Sprecher Berger ist, sprechen von einem „sehr offenen und fairen Meinungsaustausch“ mit Landrat Dr. Olaf Gericke und Kreiskämmerer Dr. Stefan Funke. Die sagen voraus, dass das kommende Jahr unzweifelhaft schwierig werden wird. Am heutigen Freitag wird der Landrat dem Kreistag sein Zahlenwerk zur Beratung vorlegen.

Offener und fairer Meinungsaustausch

Unter Berücksichtigung des Eckdatenpapiers wird die Zahllast zur Kreisumlage um rund 13,6 Millionen Euro gegenüber 2022 steigen. Diese „nur unter größten Schwierigkeiten für unsere Haushalte nachzuvollziehende Entwicklung“ falle nur deswegen nicht noch dramatischer aus, weil der Kreis bereit sei, 3,9 Millionen Euro einzusetzen, um die Steigerung zu begrenzen, schreibt Berger. Auf wenig Gegenliebe stoßen auch die Pläne für die Jugendamtsumlage. Sie soll um zwei Millionen Euro nach oben gehen. Seite an Seite mit dem Kreis stehen die Städte und Gemeinden, wenn es um die Mehrbelastung aus der Umlage des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) geht. Elf Millionen Euro mehr fordert der LWL vom Kreis Warendorf, der sich hierfür über die Kreisumlage bei seinen Kommunen bedient. Schulterschluss wollen Kreis und Kommunen üben, und die Senkung der Landschaftsumlage fordern. Sollte der LWL der Forderung folgen, will der Kris den Effekt vollständig an die Städte und Gemeinden weiterreichen.

Steuerkraft der Kommunen um 31,9 Millionen Euro erhöht

Zutreffend habe der Landrat im Eckdatenpapier festgestellt, dass sich die Steuerkraft der Kommunen im Referenzzeitraum, der bis Ende Juni 2022 lief, um 31,9 Millionen Euro erhöht habe. Die Warnung aus den Rathäusern lautet aber, „dass dieser Zeitraum in der Vergangenheit liegt und hohe Steuererträge in der Vergangenheit nicht automatisch auf hohe Steuererträge in der Zukunft schließen lassen“.

Die Personalentwicklung des Kreises verfolgen die Bürgermeister sorgfältig und machen darauf aufmerksam, dass alle nicht dauerhaft refinanzierten Stellen auf Kreisebene „einer Refinanzierung in unseren Haushalten und letztlich durch die ohnehin massiv inflationsbelastete Bürgerschaft unserer Kommunen bedürfen“.

Die Kreisumlage belastet die Städte und Gemeinden nicht unerheblich. „Rund 31 Millionen Euro mehr in nur zwei Jahren“, wundert sich Waderslohs Bürgermeister Christian Thegelkamp. „Das ist mehr als der Jahresetat meiner Gemeinde. Und das nur als Kostensteigerung.“ So etwas sei von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden nur zu leisten, wenn sie auf finanziell gesunden Beinen stehen. Die letzten Jahresabschlüsse der Kommunen seien zwar „vielversprechend“ gewesen, doch Thegelkamp wirft die Frage auf, ob dieser Trend auch bei steigenden Inflationsraten, steigenden Zinsen und möglichen wirtschaftlichen Einbußen zu halten sein wird.