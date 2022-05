Keine bedeutenden Abweichungen

Die Landtagswahl ist reibungslos gelaufen. Verglichen mit den vorläufigen Zahlen vom Wahlabend gibt es kaum Veränderungen. Und so sehen die amtlich festgestellten Ergebnisse aus.

Der Kreiswahlausschuss hat das amtliche Endergebnis der Landtagswahl im Kreis Warendorf (Wahlkreise 86 und 87) am Donnerstag (19. Mai) in öffentlicher Sitzung im Kreishaus festgestellt. Zuvor hatten die Wahlsachbearbeiter des Kreises gemeinsam mit Kreiswahlleiter Dr. Stefan Funke 264 Wahlniederschriften aus den 13 Städten und Gemeinden überprüft. Dabei ergaben sich nur vereinzelte kleinere Abweichungen gegenüber dem am Wahlabend festgestellten vorläufigen Endergebnis.

Ein herzliches Dankeschön sprach Kreiswahlleiter Dr. Stefan Funke den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für ihren Einsatz am Wahlsonntag aus. „Die Durchführung der Wahl und die Auszählung der Stimmen hat reibungslos funktioniert“, konnte Dr. Funke zufrieden feststellen.

Zudem dankten die Mitglieder des Wahlausschusses allen 123 745 Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihrem Gang zur Wahlurne ihr demokratisches Wahlrecht wahrgenommen haben. Die Wahlbeteiligung lag im Kreis Warendorf mit 59,4 Prozent wieder über dem Landesdurchschnitt von 55,5. Die Wahlbeteiligung im nördlichen Wahlkreis 86 lag bei deutlich überdurchschnittlichen 62,2 Prozent. Im südlichen Wahlkreis 87 lag die Wahlbeteiligung mit 56,6 Prozent leicht über dem Landesdurchschnitt.

Das vom Kreiswahlausschuss einstimmig festgestellte Endergebnis für die Landtagswahl lautet für den Wahlkreis 86 (Nordkreis): Erststimmen-Ergebnisse: Daniel Hagemeier (CDU) 30 247 Stimmen; Ralf Pomberg (SPD) 14 311 Stimmen Ron Schindler (FDP) 3.322 Stimmen; Joachim Kuttig (AfD) 2902 Stimmen; Hedwig Tarner (Grüne) 12 243 Stimmen; Mark Siewert (Die Linke) 1400 Stimmen. Direkt in den Landtag gewählt wurde damit Daniel Hagemeier (CDU).

Zweitstimmen im Wahlkreis 86: CDU 28 952 Stimmen; SPD 13 764; FDP 3636; AfD 2769; Grüne 11 478; Die Linke 1041.

Wahlkreis 87 (Südkreis): Erststimmen: Markus Höner (CDU) 26 462 Stimmen; Frederik Werning (SPD) 16 448 Stimmen; Markus Diekhoff (FDP) 3026 Stimmen; Dr. Christian Blex (AfD) 3130 Stimmen; Ali Bas (Grüne) 8058 Stimmen; Karl Stephan Schulte (Die Linke) 1094 Stimmen. Direkt in den Landtag gewählt wurde damit Markus Höner (CDU).

Zweitstimmen im Wahlkreis 87: CDU 25 056 Stimmen; SPD 15 070; FDP 3206; AfD 2909; Grüne 8411 und Die Linke 863.