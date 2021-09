Keine Fotovoltaik auf dem Acker

In NRW wurden 2021 mehr Windräder gebaut als in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen zusammen. Das sagte NRW-Ministerin Ursula Heinen-Esser in Beckum. Den Grünen warf sie vor, beim Thema Windkraft nicht sprachfähig zu sein.

Als die Rede auf den Wolf kam, verdrehte die Ministerin kurz die Augen. „Bislang war es ja ein schöner Abend“, sagte Ursula Heinen-Esser mit Blick auf den Beckumer Tuttenbrocksee. Viele Fragen zum Klimaschutz hatte die NRW-Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zu diesem Zeitpunkt schon beantwortet. Doch die Diskussion über den Wolf war erkennbar nicht ihr Lieblingsthema.

Im Gegensatz zum benachbarten Niedersachsen, wo es 200 Wölfe gebe, hätten sich in Nordrhein-Westfalen nur sechs Tiere angesiedelt, betonte sie. Und dass die Wölfe hier in Zukunft ein großes Problem werden, glaubt Heinen-Esser auch nicht. „Wir haben zu viele Autobahnen, die die Fläche zerteilen. Das mögen die Wölfe nicht.“

Den beunruhigten Landwirten, die an der Wahlkampfveranstaltung mit der Ministerin und dem CDU-Bundestagskandidaten Henning Rehbaum teilnahmen, sicherte Heinen-Esser aber zu: „In Frankreich wird gerade ein Wolfsmanagement erprobt. Das werden wir uns genau angucken.“

Klares Nein zu „Photovoltaik auf dem Acker“

Zufrieden zeigten sich die Landwirte, dass es von der Ministerin ein klares Nein zu „Fotovoltaik auf dem Acker“ gab. „Das werden wir in NRW nicht zulassen“, sagte sie. Denn dies würde einen Verdrängungswettbewerb für die landwirtschaftliche Produktion bedeuten. Im Übrigen gebe es Alternativen. Rehbaum ergänzte: „Rechts und Links der Autobahnen gibt es hervorragend geeignete Grundstücke für Solarparks, wie an der A2 bei Oelde bereits genutzt. Auch Industriebrachen, Parkplätze und Millionen Dächer von Altbauten müssen für Fotovoltaik genutzt werden.“

Klimaanpassungsgesetz auf den Weg gebracht

Einig waren sich die beiden Politiker, dass es darum geht, Klimaschutz und Innovation zusammenzubringen. „NRW ist das erste Bundesland, das ein Klimaanpassungsgesetz auf den Weg gebracht hat“, so die Ministerin. Würden die Kommunen neue Wohn- oder Gewerbegebiete ausweisen, müssten sie Beiträge zur Klimaneutralität berücksichtigen.

Die CDU wolle mehr Klimaschutz – aber nicht durch Verbote. Heinen-Esser machte das an einem Beispiel deutlich. „Als die Deutsche Umwelthilfe 14 Städte in NRW verklagt hatte, weil die Luftwerte zu schlecht waren, haben wir für jede Stadt ein eigenes Umweltschutzkonzept gemacht. In jeder der betroffenen Städte habe man so die zulässigen Grenzwerte erreicht: „Ohne Diesel-Fahrern zu sagen: Ihr dürft jetzt mit dem Auto nicht mehr in unsere Stadt.“

Mehr Klimaschutz – aber nicht durch Verbote

Insgesamt sieht Heinen-Esser NRW beim Klimaschutz gut aufgestellt: „Wir haben seit 1990 eine CO 2 - Ersparnis von 45 Prozent und eine Versiebenfachung der Ausgaben für Klimaschutz seit 2017. Bis 2030 werden in NRW 13 von 16 Braunkohleblöcken abgeschaltet, die Stahlindustrie wird auf Wasserstoff umgestellt, und im ersten Halbjahr 2021 wurden in NRW mehr Windräder gebaut als in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen zusammen, die viermal soviel Fläche haben.“ Den Grünen warf Heinen-Esser in diesem Zusammenhang vor, beim Thema Windkraft nicht sprachfähig zu sein. Klimaschutz werde gegen Artenschutz ausgespielt. Am Ende dürften dann keine Windräder gebaut werden, um bedrohte Vögel nicht zu gefährden.

Mit Blick auf die Flutkatastrophe in der Eifel machte sich die Ministerin für mehr Hochwasserschutz an kleinen Flüssen stark. Auch gegen die Flächenversiegelung müsse mehr Tempo gemacht werden. Extremwetter werde man so zwar nicht verhindern, aber die Folgen abmildern können.