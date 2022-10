Keine Knackpunkte mit den Grünen

Markus Höner freut sich, dass er mit Ellen Kesse (l.) eine verlässliche Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro in Warendorf hat und dass ihn Johanna Patz aus Ahlen vom 27. bis 29. Oktober eine junge engagierte Vertreterin im Jugendlandtag hat.

Seit dem 15. Mai ist für Markus Höner vieles anders. An diesem Tag wurde der 46-jährige Christdemokrat mit 45,5 Prozent der Erststimmen im Südkreis in den nordrhein-westfälischen Landtag gewählt. In einem Pressegespräch zieht er nach 100 Tagen eine erste Bilanz.