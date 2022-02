KfW-Förderstopp: Wirtschaftsprüfer geht hart mit der Politik ins Gericht

Nein, so einfach geht das nicht. Der Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup (SPD) habe acht Jahre in der Groko mitgearbeitet. „Beim Thema Förderstopp für energieeffizientes Bauen kann er jetzt nicht einfach dem früheren Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Schuld in die Schuhe schieben und das Ganze fast als Lappalie abtun“, ärgert sich Wirtschaftsprüfer Rolf Markfort aus Warendorf. Denn so interpretiert er die Stellungnahme Daldrups im Zusammenhang mit dem KfW-Förder­stopp, über die in unserer Zeitung berichtet wurde.

