Kinderhospizdienst eröffnet Anlaufstelle in Westkirchen

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm hat jetzt auch eine Anlaufstelle im Kreis Warendorf – konkret in Westkirchen. Der Hospizdienst betreut schon seit Jahren Familien nicht nur in Hamm, sondern auch im Kreis Warendorf. Dabei handelt es sich um Familien, die ein schwer krankes oder sterbendes Kind haben. Um für betroffene Familien, ehrenamtlich Mitarbeitende und Netzwerkpartner besser erreichbar zu sein, wurden Räume an der Warendorfer Straße 46 in Westkirchen angemietet. „Jeden Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr biete ich dort eine feste Sprechstunde an“, erzählt Martina Abel, die bereits seit Jahren als Koordinationsfachkraft beim Kinder- und Jugendhospizdienst arbeitet. Sie freut sich, dass das bestehende Angebot nun weiter ausgebaut werden kann.

„Wir haben bereits Kontakte zu Netzwerkpartnern ausgebaut“, sagt sie. Zu diesen Partnern zählen unter anderem Kinderärzte. Am vergangenen Sonntag wurden die neuen Räume in Westkirchen bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt. Wie die Arbeit des Kinderhospizdienstes aussehen kann, wurde dabei in einer Gesprächsrunde vorgestellt. So schilderte eine Mutter die Begleitung der gesunden Geschwister, die auch nach dem Tod des erkrankten Kindes weitergeführt wurde.

Wer Kontakt aufnehmen möchte, wende sich an die Koordinatorin Martina Abel,

0 25 87 / 93 514 79 oder martina.abel@deutscher-kinderhospizverein.de