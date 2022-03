Kita-Personal ist Mangelware

Betreuungsbedarf kann aber in jeder Kommune gedeckt werden

Kreis Warendorf

Jedes Jahr kommen die Kinder früher in die Kita. In knapp 15 Jahren hat es beim Ausbauprogramm ein Plus von 300 Prozent bei den Betreuungsplätzen gegeben. Aktuell wird der Bedarf gedeckt. Das Problem ist ein anderes.

Von Beate Kopmann