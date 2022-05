Kitzrettung mit der Drohne fast kreisweit möglich

Voll besetzt war die Festhalle Everswinkel bei der Generalversammlung der Kreisjägerschaft (KJS) Warendorf. Jäger und Ehrengäste nutzten die Gelegenheit, sich auszutauschen und sich von dem KJS-Vorsitzenden Josef Roxel auf den Stand der Dinge bringen zu lassen. Wie dieser sagte, habe man sich auch in der Pandemie aktiv für die Hege und Pflege von Wald, Tier und Natur eingesetzt. Dafür dankten die Ehrengäste, Landrat Dr. Olaf Gericke sowie der Everswinkeler Bürgermeister Sebastian Seidel.

Markus Diekhoff, Sprecher der FDP-Landtagsfraktion für Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz und Jagd, kritisierte diffamierende Kampagnen der Tierrechtsorganisation „Peta“ sowie Aktionen wie angesägte Hochsitze. „Sich nicht davon zu distanzieren, ist nicht zu akzeptieren“, befand der FDP-Politiker mit Blick auf den politischen Gegner.

Im Anschluss legte Roxel dar, was von der Kreisjägerschaft bewegt wurde: So habe man – unterstützt durch Förderprogramme von Land und Bund – mehrere Drohnen angeschafft. „Wir können mittlerweile die Kitzrettung mit der Drohne fast flächendeckend im Kreis Warendorf anbieten“, freute sich der Vorsitzende, der sich sowohl bei den Drohnenpiloten als auch bei den Helfern, die früh morgens die Wiesen nach Kitzen, Jungwild und Gelegen absuchen, bedankte.

Niederwildstärkste Kreis in Deutschland

„Bezogen auf die jagdbare Fläche sind wir der niederwildstärkste Kreis in Deutschland“, sagte Roxel. Der Einsatz gegen Waschbär, Marderhund und andere Prädatoren zeige Wirkung: „Die Raubwildstrecke steigt und die Niederwildbestände erholen sich“, berichtete der KJS-Vorsitzende.

Positiv gestalte sich auch das W-Land-Projekt zum Schutz von Niederwild und Artenvielfalt, das 2020 von der Kreisjägerschaft initiiert worden war. In dem Projekt konnten 2021 auf 36 Flächen 72 Blühstreifen auf 18 Hektar umgesetzt werden. Neun Heckenpflegemaßnahmen mit einer Länge von 1200 Metern wurden in Zusammenarbeit mit den Landwirten in Angriff genommen. Und in 114 Revieren, das entspricht 25 Prozent der zu der Kreisjägerschaft zugehörigen Reviere, ist Berater Felix Homann tätig geworden.

Ein weiterer Dank ging an Martin Sievers, der zwölf Jahre für die Rollende Waldschule im Einsatz war, diese Aufgabe jedoch in Kürze ruhestandsbedingt in andere Hände übergeben wird.

Gastredner Richard Schulte aus Delbrück

Als Gastredner hatte die Kreisjägerschaft Richard Schulte aus Delbrück gewinnen können. Der Referent zeigte in seinem Vortrag „Reviergestaltung in der Praxis“ auf, dass sich moderne Landwirtschaft und Natur- und Niederwildschutz nicht ausschließen, sondern Hand in Hand gehen können. Schulte, der konventioneller Landwirt und Biogasanlagenbetreiber, Jäger und Naturschützer in Personalunion ist, hat auf seinen Flächen viele Maßnahmen zum Schutz der Natur und des Niederwilds ergriffen, wofür er 2018 mit dem Förderpreis „Wildtierfreundliche Landwirtschaft“ ausgezeichnet wurde.

Wie er darlegte, gewinnt er Energie aus Wildpflanzen, hat zahlreiche Blühstreifen, Hecken und Uferrandstreifen zum Schutz des Niederwilds errichtet. Allein 60 Kiebitz-Brutpaare finden sich in seinem Revier. Das entspricht zehn Prozent des Vorkommens im gesamten Kreis Paderborn. Und der Hasenbesatz, den er in einem kleinen Video auf einem seiner Felder aufgenommen hat, rief beim Publikum ungläubiges Staunen hervor.