Klassik, Flamenco, Klezmer und Jazz

Jaan Bossier Quartett beim Summerwinds-Konzert in Beckum

Tritt am Samstag im Beckumer Stadttheater auf:

Neue Weltmusik aus Klassik und Klezmer, Jazz, Flamenco und Experiment steht beim Summerwinds-Konzert in Beckum auf dem Programm. Das international gastierende Jaan Bossier Quartett tritt am Samstag (27. August) um 20 Uhr im Stadttheater Beckum am Lippweg 4 auf.

Der Meisterklarinettist und Komponist Jaan Bossier bringt mit der Bratscherin Megumi Kasakawa, dem Akkordeonisten Gwen Cresens und dem Kontrabassisten Axel Ruge den Widerhall zum Klingen, den die Begegnung mit Anderen und mit fremden Lebenswelten, aber auch mit literarischen Texten in ihnen erzeugt. Das Jaan Bossier Quartett sammelt Welten und verwandelt sie, hoch emotional und kunstvoll, in seine ganz eigene Welten-Musik.

Unter dem Titel „Echo“ lassen die vier Virtuosen im Stadttheater Beckum Versatzstücke unterschiedlicher Kulturen aufeinanderprallen, um sie kunstvoll auf ihre Art neu zu vereinigen, getreu dem Motto Bossiers: „Hört genau zu und lasst eure innere Stimme singen“. So entwickelt der „Gesang“ des Quartetts einen einzigartigen Gesamtsound. Dabei klingt diese Weltensammler-Musik mal vertraut, mal verlockend fremd, sie ist melodiös und emotional, spricht und streichelt, schmeichelt oder schreit und tanzt.

Tickets zum Preis von 20 Euro und ermäßigt 15 Euro sind im Bürgerbüro Beckum, Weststraße 46, in allen ADticket- und Reservix-Verkaufsstellen und online über www.summerwinds.de erhältlich.

Das Konzert des internationalen Holzbläserfestivals „Summerwinds Münsterland“ wird von der GWK-Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit, Münster, in Kooperation mit der Kulturinitiative Filou veranstaltet.