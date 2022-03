Kleine Lila benötigt dringend Hilfe

Die Zeit drängt: Die vier Monate alte Lila hat eine lebensbedrohliche Krankheit. Inzwischen gibt es eine Therapie, die am wirksamsten ist, wenn sie in den ersten sechs Monaten nach der Diagnose gegeben wird. Prinzipiell ist das möglich. Doch Lilas Eltern stehen vor einem anderen Problem.

David und Alexandra Lysak mit ihrer vier Monate alten Tochter Lila, die an einer lebensbedrohlichen Muskelerkrankung leidet.

Lila wird ihren ersten Geburtstag vielleicht nicht erleben. Dabei sah es so aus, als sei das erste Kind von Alexandra und David Lysak ein gesundes Mädchen. Vor vier Monaten wurden Lila in Polen geboren. Wenige Tage nach der Geburt wurden ihre Eltern zurück ins Krankenhaus gerufen. Denn Lila leidet an einer Muskelerkrankung (Spinale Muskelatrophie oder kurz: SMA Typ 1), die schnell zum Tod führt, wenn sie nicht therapiert wird.