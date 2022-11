Kleine Träume sind leicht zu erfüllen

Besuchern der Gärtnerei Murrenhoff fällt der große geschmückte Baum gleich ins Auge. Doch um eine verfrühte vorweihnachtliche Dekoration geht es Wilma Murrenhoff nicht. Vielmehr hat der Blickfang einen ernsten Hintergrund – und steht für ein soziales Anliegen. Murrenhoff bezeichnet die mit dem aufgestellten Baum verbundene zehnte Auflage der Weihnachtswunschbaumaktion als Herzensangelegenheit.

Am Freitag feierten die Hausherrin, der die Aktion unterstützende Inner Wheel Club und das Fitkids-Projekt des Arbeitskreises Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf den Startschuss der Weihnachtswunschbaumaktion. Die Idee dahinter: Kinder suchtkranker Menschen äußern einen Geschenkwunsch, der nicht teurer als 15 Euro ist. Dieser wiederum wurde auf einer Karte notiert und am großen Baum befestigt.

Insgesamt 95 Karten hängen in diesem Jahr am Wunschbaum; die zu Beschenkenden würden sich über eine Spielkette für den Kinderwagen, einen Schminkkoffer, ein Halstuch oder eine Tafel Schokolade freuen.

Bei drogenabhängigen Eltern, so bedauert Murrenhoff im Gespräch, seien lange deren Kinder nicht in den Blick genommen worden. „Es sind eben nicht nur die Eltern, die ein Problem haben.“ Bedauerlich sei der Umstand, dass etwa das Fitkids-Projekt auf Spenden angewiesen sei und der Staat sich zurückhalte.

Kateryna Kyrychenko, die für den Arbeitskreis an der Auftaktveranstaltung teilnimmt, bestätigt diese Einschätzung. „Es geht darum, den Kindern eine Freude zu machen, ihnen Wünsche zu erfüllen.“ Die Eltern kämen zur Beratungsstelle, mit dem Projekt „Fitkids“ unterstützte man deren Nachwuchs, um diesen vor einer eigenen Drogensucht zu schützen sowie Halt und Hilfe in einem schwierigen Umfeld zu bieten.

Wer den Kindern und jungen Erwachsenen eine Freude machen möchte, kann bis zum 8. Dezember die Gärtnerei aufsuchen, eine Karte auswählen und anschließend als Geschenkpate das jeweilige Präsent mitsamt des dazugehörigen Wunschzettels in der Freckenhorster Gärtnerei abgeben. Informationen oder Rückfragen beim Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung unter 0 23 82/91 86 90.