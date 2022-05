Kommunen haben Schlüsselrolle in der Klimapolitik

Ohne die Kommunen wird die Energiewende nicht funktionieren. Bernhard Daldrup hat daher ein Forum zur Kommunalen Wärmeplanung organisiert. Es findet am 3. Juni im Bundestag statt. Interessierte Bürger können digital teilnehmen. Mit dabei sind auch Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, Bauministerin Klara Geywitz.

Ihm geht es um nachhaltige kommunale Energiepolitik. Deswegen lädt der Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup (SPD) zum Forum „Kommunale Wärmeplanung – Eckpfeiler der Wärmewende?“ ein. Es findet statt am Freitag (3. Juni) ab 10.15 Uhr im SPD-Fraktionssaal des Bundestages. Interessenten können an der Veranstaltung aber auch über einen Livestream teilnehmen.

„Die Kommunen nehmen eine Schlüsselrolle in der Klimapolitik und besonders bei der Umsetzung der Wärmewende ein – eine wichtige Maßnahme ist dabei die kommunale Wärmeplanung“, so Bernhard Daldrup, bau- und kommunalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Unter anderem sei von herausragender Bedeutung, dass der bauliche und technische Gebäudebestand nicht nur Energie nutzt, sondern auch produzieren kann.

„Gleichermaßen geht es um das Quartier, das stärker in den Blick genommen werden und dabei die Frage beantworten muss, wie die Kommunalversorger, also Kommunen und ihre Stadtwerke die Herausforderungen bewältigen können“, so der Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Warendorf, denn „Klimaschutz muss vor Ort umgesetzt werden.“

Für spannende Impulse und lehrreiche Berichterstattungen aus der Praxis sorgen im Rahmen der Veranstaltung Beiträge von namhaften Experten, wie unter anderem Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, Bauministerin Klara Geywitz und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich.

Bis zum 31. Mai ist eine Anmeldung, auch zum digitalen Livestream, noch möglich unter www.spdfraktion.de/wohnen.

„Die Klimapolitik hat in der Ampel-Koalition einen herausragenden Stellenwert. Ebenso wie auf den Ausbau und die Stärkung der erneuerbaren Energien kommt es auf Energieeffizienz im Strom- und Wärmesektor und natürlich auf die Bezahlbarkeit der Energie an. Dabei werden im Koalitionsvertrag die Wärmewende und vor allem die kommunale Wärmeplanung unter den vielen Maßnahmen und Vorschlägen zur Klimapolitik hervorgehoben“, so Daldrup abschließend zum politischen Stellenwert der Veranstaltung.