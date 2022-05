Königsmacher ohne Präferenz

Frust bei der FDP, Jubel bei CDU und Grünen und verhaltene Reaktionen bei der SPD: So ist die Stimmung am Tag nach der Landtagswahl.

Jubel bei den Grünen gleich um 18 Uhr: bei der ersten Prognose zum Wahlergebnis. Die Grünen waren allerdings zu dem Zeitpunkt die einzigen Parteienvertreter, die es bis ins „Wahlstudio“ im Kreishaus geschafft hatten. Die CDU rückte erst später an – hatte aber auch viele Gründe zu feiern. So schaffte Newcomer Markus Höner im ersten Anlauf ein besseres Erststimmen-Ergebnis (45,4 Prozent) als sein Vorgänger Henning Rehbaum (44,8 Prozent), der vom Landtag in den Bundestag gewechselt war. „Riesig gefreut habe ich mich auch, weil ich bei den Erststimmen in allen Orten des Wahlkreises vorne lag“, sagt Höner, der auch CDU-Kreisvorsitzender ist. Das gelte sogar für Ahlen, der Stadt, aus der SPD-Konkurrent Frederik Werning stammt.

Wahlkreis 86 Warendorf I Wahlkreis 87 Warendorf II Foto: .

Ein bitterer Wahlabend war es dagegen für Markus Diekhoff. Der Liberale verliert sein Landtagsmandat und muss sich einen neuen Job suchen. Auf Jobsuche wird auch Ron Schindler gehen, FDP-Direktkandidat im Nordkreis, der als Diekhoffs Büroleiter tätig war. Letzterer versteht sich als Parlamentarier aus Leidenschaft. Politisch aktiv werde er bleiben, kündigt Diekhoff an, der FDP-Kreisvorsitzender ist sowie Chef der liberalen Kreistagsfraktion. Und trotz der persönlichen Misere klingt etwas Stolz durch: „In der Akzeptanz der Niederlage liegt die Stärke der Demokratie“, sagt Diekhoff.

Dennis Kocker, SPD-Kreisvorsitzender im Kreis Warendorf, spricht von einem klaren Sieg für die CDU. Beide Direktkandidaten hätten aber wenigstens über dem Zweitstimmenergebnis gelegen. Sorge bereite ihm die geringe Wahlbeteiligung: Im Südkreis nutzten nur 56,6 Prozent der Bürger die Möglichkeit zur Stimmabgabe, im Nordkreis waren es dagegen 62,2 Prozent – was landesweit schon überdurchschnittlich ist. Gut sei auch, dass die AfD als Partei im Kreis Warendorf habe Federn lassen müssen. Auch Dr. Christian Blex (AfD), der über einen sicheren Listenplatz wieder in den Landtag einzieht, hätte sich insgesamt ein besseres Ergebnis für seine Partei gewünscht.

Spannend für alle werden die nächsten Wochen sein. Noch ist nicht klar, welche Regierung am Ende stehen wird. Fest steht für viele nur, dass die Grünen dabei Königsmacher sein werden. Sie selbst habe dabei keine Präferenz, unterstreicht die frisch gekürte Landtagsabgeordnete Hedwig Tarner. „Es geht um die Inhalte.“ Man müsse schauen, mit welchem Partner grüne Inhalte am besten umgesetzt werden könnten. Und in einem Punkt lässt Tarner keinen Zweifel: „Wir werden im Landtag jetzt alles in die Waagschale werfen, damit die B 64n nicht gebaut wird.“