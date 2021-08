Konkretes Impfangebot für Jugendliche

Der Kreis Warendorf verweist in einer Pressenotiz auf das Angebot von konkreten Impfaktionen für Jugendliche – zum einen bleiben die geplanten Impfangebote am kommenden Wochenende bestehen, zum anderen bietet das Impfzentrum im Kreis auch wieder Erstimpfungstermine allgemein für alle Personen, die spontan vorbeikommen möchten an – und zwar am 21., 25. und 28. August.

Auch an Schulen (hier in Schleswig-Holstein) laufen Impfaktionen.

Nach Auswertung neuer Studiendaten aus den USA, die die Impfung bei rund zehn Millionen Kindern und Jugendlichen dokumentieren, empfiehlt die Stiko nun uneingeschränkt die Impfung von Jugendlichen zwischen zwölf und 15 Jahren mit dem in der EU für diese Altersgruppe zugelassenen mRNA-Impfstoff von Biontech. „Nach neuer wissenschaftlicher Bewertung überwiegt der Nutzen einer Impfung und damit der Schutz vor dem Corona-Virus deutlich die Risiken sehr seltener Nebenwirkungen“, so der Kreis in einer Pressenotiz. Da nun auch die Aufklärung und Beratung von Zwölf- bis 17-Jährigen ab sofort nicht mehr nur durch Kinder- und Jugendärzte sondern auch durch die Hausärzte erfolgen kann, können alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren die generellen Impfangebote im Impfzentrum des Kreises, in den Praxen der Kinder- und Jugendärzte sowie der Hausärzte oder am Impfmobil des Kreises wahrnehmen.

Impfangebot mit Biontech

Die bereits geplanten Impfangebote mit Biontech für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren am kommenden Wochenende bleiben aber dennoch bestehen. Die Impfungen finden an folgenden Terminen statt: Samstag (21. August), 14 bis 19 Uhr; Sonntag, (22. August), 14 bis 19 Uhr; Sonntag (22. August), 8 bis 13 Uhr (Zweitimpfungen), „Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich“, schreibt der Kreis.

Einen Vordruck der Einwilligungsbescheinigung und weitere Infos finden sich unter: www.kreis-warendorf.de/impfung/impfmoeglichkeiten. Das Impfzentrum bietet zudem Erstimpfungstermine allgemein für alle Personen an: Samstag (21. August), vormittags von 8 bis 14 Uhr; Mittwoch (25. August) nachmittags von 14-19 Uhr, Samstag (28. August), vormittags von 8 bis 14 Uhr.