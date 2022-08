Kradfahrer stirbt noch am Unfallort

Unfall mit Todesfolge: Ein SUV-Fahrer hat in Wadersloh einen Motorradfahrer übersehen. Dieser hat den Zusammenstoß nicht überlebt.

Ein 60-jähriger Kradfahrer starb nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Wadersloh.

Gestorben ist ein 60-jähriger Kradfahrer bei einem Unfall in Wadersloh. Der 57-jährige Fahrer eines Ducia Duster befuhr die Langenberger Straße und wollte die Straße „Poskamp“ überqueren. Er hielt vor der Kreuzung an und fuhr wieder los. Dabei übersah er den Motorradfahrer, der stadteinwärts fuhr. Dieser fuhr in die Front des klein SUVs und verletzte sich lebensgefährlich. Sofort hinzugerufene Rettungskräfte leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Diese blieben jedoch erfolglos. Ein Unfallaufnahme-Team aus Münster nahm die Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf. Der Verkehr rund um die Einsatzstelle wurde umgeleitet.