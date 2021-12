Kreis bietet Impftermine für Kinder an

Ab Freitag werden in der Impfstelle des Kreises Warendorf in Ennigerloh auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft. Termine sind bereits buchbar.

Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren können ab Freitag (17. Dezember) gegen Corona geimpft werden. Die Termine im Impfzentrum sind auf der Kreishomepage (www.kreis-warendorf.de/impfung) buchbar. „Die Coronaschutzimpfung für Kinder ist für viele Eltern ein sensibles Thema. Wir planen für Beratung und Impfung mehr Zeit ein, damit Eltern gut aufgeklärt werden und die Impfungen kindgerecht verlaufen können“, erläutert Gesundheitsamtsleiterin Dr. Anna Arizzi Rusche. Die Kinderimpfungen finden am Freitag (17. Dezember) von 8 bis 14 Uhr, Sonntag (19. Dezember) von 8 bis 20 Uhr sowie am Montag und Dienstag (20./21. Dezember) zwischen 14 und 20 Uhr statt. Weitere Termine werden werden bei Bedarf freigeschaltet. Verabreicht wird nur der Biontech-Kinderimpfstoff. Um den Piks schnell zu vergessen, formt Ballonclown „Ballooni“ am Freitag und Sonntag Ballonfiguren. Die Erziehungsberechtigten müssen in die Impfung der Kinder einwilligen. Eine Erklärung zum Download gibt es auf der Homepage des Kreises.