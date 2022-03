Kreis-Inzidenz liegt bei über 2000

Erneut ist eine Person aus dem Kreis Warendorf verstorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das teilt das Kreisgesundheitsamt am Freitag (18. März) mit. Ein 80-jähriger Mann aus Ennigerloh ist in einem Krankenhaus verstorben. Damit steigt die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen auf 332. Zugleich erhöht sich die Zahl der Infektionen um 1356 neue Fälle. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 49 infizierte Patienten behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 2057,2 (Vortag: 1886,0). Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Ahlen: 865 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1421.1

Beckum: 734/42/1695.0

Beelen: 200/1/2927.2

Drensteinf.: 349/5/2046.3

Ennigerl.: 402/23/1800.1

Eversw. 230/3/2153.3

Oelde: 680/32/2032.1

Ostbevern: 301/5/2303.0

Sassenb.: 472/13/2905.4

Sendenh.: 278/12/1753.3

Telgte: 447/28/1980.7

Wadersl.: 340/31/2532.7

Warend.: 1216/32/2897.3