Kreis meldet 333 aktive Coronafälle

Am Dienstag (15. November) meldete das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf 333 aktive Coronafälle (Vortag: 215). Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle beträgt 127 436 (Vortag: 127 178). Die Zahl der Neuinfizierten gibt der Kreis mit 258 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 341,7. Die Zahl der gesundeten Personen beträgt 126 725. In stationärer Behandlung befinden sich 57 Corona-Patienten, davon zwei auf der Intensivstation. Die Fallzahlen der Kommunen:

Ahlen: 84 aktive Fälle, 109 Tote, Inzidenz: 435,1

Beckum: 61/52/373,9

Beelen: 4/2/147,2

Drensteinf.: 26/7/469,8

Ennigerl.: 20/31/368,2

Everswinkel: 10/3/374,5

Oelde: 37/37/298,6

Ostbevern: 4/6/233,9

Sassenberg: 18/15/295,5

Sendenh.: 15/14/398,8

Telgte: 17/30/297,4

Wadersloh: 8/34/231,0

Warendorf: 29/38/258,3