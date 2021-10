Kreis setzt auf Zukunftsvorsorge

Der Arbeitsmarkt ist robust, der Kreis Warendorf insgesamt gut durch die Corona-Krise gekommen. Kein Wunder, dass es auch um die Haushaltslage des Kreises für das Jahr 2022 vergleichsweise gut bestellt ist.

Die Kreisumlage 2022 wird sich wieder auf Vor-Corona-Niveau befinden. Dabei liegt der Zahlbetrag, den die Kommunen an das Kreishaus überweisen müssen, bei 135,89 Millionen Euro; das sind 500 000 Euro weniger als im Jahr 2020. Der Hebesatz soll 30,4 Prozent betragen. Auch diese Zahl liegt unter dem Wert des Jahres 2020, als 32,6 Prozent festgesetzt wurden.

Im zurückliegenden Haushaltsjahr 2021 war die Kreisumlage zwar noch niedriger (29,7 Prozent). Doch das lag an Corona. Bund und Land hatten Mehrbelastungen des Kreises wegen der Pandemie so großzügig erstattet, dass die Umlage damals sogar gesenkt werden konnte. Sie lag historisch tief bei 29,7 Prozent. „Wir haben allerdings damals schon darauf hingewiesen, dass dieser Senkung eine Anhebung folgen werde. Der Haushalt 2022 enthält also eine Anhebung mit Ansage“, sagte Landrat Dr. Olaf Gericke bei der Haushaltseinbringung. Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Bedeutung der Umlage zur Finanzierung des Haushaltes in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken sei und heute nur noch 37 Prozent ausmache. „Über 60 Prozent der finanziellen Mittel müssen also nicht von den Städten und Gemeinden aufgebracht werden.“

4,5 Millionen aus der Ausgleichsrücklage

Um weitere Belastungen für die Kommunen abzufedern, will der Kreis 4,5 Millionen Euro aus seinem angesparten Sicherheitspuffer – der Ausgleichsrücklage – nehmen. Diese sinkt somit auf drei Millionen Euro. „Alle anderen Münsterlandkreise weisen höhere Rücklagen aus“, betonte Gericke.

Die größten Haushaltsposten sind die des Jobcenters (107,3 Mio. Euro), des Personals (88,0 Mio. Euro), die LWL-Umlage (76,2 Mio. Euro) und des Sozialamts (51,9 Mio. Euro).

Weil weiter in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert wird (245 neue Plätze), muss die Jugendamtsumlage um 1,6 Prozentpunkte erhöht werden – auch, weil Kreis und Gemeinden während der Lockdowns in hohem Maße auf Elternbeiträge verzichtet haben, um Familien zu entlasten.

Insgesamt müssen für die Arbeit des Jugendamtes 49,9 Millionen Euro aufgebracht werden. Für die Kommunen (außer Ahlen, Beckum und Oelde mit eigenen Jugendamt) entsteht dadurch eine Mehrbelastung von gut sechs Millionen Euro.

Schuldenabbau wird fortgesetzt

Fortgesetzt werden soll der Schuldenabbau – um rund 390 000 Euro auf dann 4,2 Millionen Euro. Gericke: „Der Schuldenstand geht weiter runter. Das haben wir über Jahre mit großer Mehrheit so entschieden.“

Um nachfolgende Generationen zu entlasten, werden außerdem weitere fünf Millionen Euro in den Kapitalstock eingezahlt, mit dem spätere Pensionslasten bezahlt werden sollen.