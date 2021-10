Kreis Warendorf spart durch Sanierung und Neubau Energie

Der Kreis Warendorf setzt auf Energieeinsparung - mit Erfolg. So wurde der CO2-Ausstoß 2020 im Vergleich zu 1992 um 85 Prozent reduziert. Und so wurde das möglich.

Mit vielen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden des Kreises sowie einem Wandel bei der Energieversorgung konnten erhebliche Energieeinsparungen erreicht werden. So wurde der CO 2 -Ausstoß 2020 im Vergleich zu 1992 um 85 Prozent reduziert.

Der Heizenergieverbrauch wurde halbiert und der Stromverbrauch ging um 38 Prozent zurück. Dadurch sanken an den Kreisimmobilien auch die Energiekosten.

Um diese hervorragenden Werte zu erreichen, wurden mehrere Kreisimmobilien saniert. Im Kreishaus Warendorf beispielsweise wurden die Dachflächen zusätzlich gedämmt und die Fensterverglasung aller Büros erneuert, um den Heizenergieverbrauch zu minimieren. Auf den Flachdächern wurden Solarzellen errichtet. Über 90 Prozent der erzeugten Energie werden selbst verbraucht. Zudem werden noch vier weitere PV-Anlagen auf verschiedenen Liegenschaften mit einer Gesamtleistung von 240 kWp Installiert.

Die erneuerten Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnungssystemen sparen je nach Anlage 50 bis 80 Prozent der Energie im Vergleich zu älteren Anlagen. Die Beleuchtung wird sukzessive auf LED-Technologie umgestellt.

„Wir setzen konsequent auf technische Innovationen, um unser Ziel CO 2 -neutraler Kreisliegenschaften zur erreichen und damit unseren ganz konkreten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, verdeutlicht Kreisdirektor Dr. Stefan Funke die Strategie der Verwaltung. „Wir legen großen Wert darauf, dass sich die Investitionen auch langfristig wirtschaftlich positiv auswirken und so ökologisch und ökonomisch wertvoll sind“, so Dr. Funke weiter.

An der Astrid-Lindgren-Schule in Warendorf konnte mit der vom Bund geförderten Sanierung der Fassaden und Fenster sowie der Heizungsanlage der Sporthalle eine CO 2 -Einsparung von 79 Prozent erzielt werden. Zusammen mit der Erneuerung der Gebäudeleittechnik und dem Wechsel auf LED-Beleuchtung liegt die Energieeinsparung bei 35 Prozent.

Am Berufskolleg in Beckum, der Astrid-Lindgren-Schule in Beckum, der Kita Kreishäuschen und dem Paul-Spiegel-Berufskolleg wurden ebenfalls Sanierungs- und Neubaumaßnahmen zur Energieeinsparung umgesetzt.

Das Bürogebäude des neuen Jobcenters in Beckum, dessen Baubeginn in Kürze bevorsteht, wird nach neuesten Standards errichtet und CO 2 neutral sein.