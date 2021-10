Kreis zahlt nicht für Babylotsinnen

Der Kreis Warendorf übt sich in Zurückhaltung, wenn es um die Unterstützung der Babylotsinnen im Münsteraner Franziskus-Hospital geht. Der Kreis begründet dieses Verhalten mit einer guten Betreuung von Kindern und Jugendlichen in der eigenen Region, die Betreuungslandschaft im Kreis Warendorf sei diesbezüglich gut aufgestellt.

Franziskus-Hospital in Münster wünscht sich mehr Unterstützung

Das Franziskus-Hospital in Münster ist unglücklich über die fehlende Unterstützung seiner Babylotsinnen durch den Kreis Warendorf. Anders als der Kreis Steinfurt und die Stadt Münster beteiligt sich Warendorf nicht an den Kosten von 17 000 Euro. Bei den 2434 Geburten 2020 kamen die Eltern zur Hälfte aus Münster (1220), 481 aus dem Kreis Steinfurt, 429 aus dem Kreis Warendorf und 304 aus anderen Kreisen.

Die Folge: Die Babylotsinnen entlassen Familien aus Telgte, Oelde oder Warendorf nach Hause, ohne sie unterstützen zu können. Von den 102 Familien, die 2020 gesagt haben, dass sie Hilfe brauchen, haben nur 23 Unterstützung bekommen. 79 Fälle blieben unbearbeitet. „Das ist frustrierend“, sagt Babylotsin Sandra Wewelkamp. Den Familien bleibe nichts anderes übrig, als sich selbst Hilfe zu suchen.

Selbst Hilfe suchen

Der Kreis Warendorf begründet seine Zurückhaltung damit, dass Familien, Kinder und Jugendliche bereits gut betreut würden. „Unsere Betreuungslandschaft ist seit vielen Jahren gut und breit aufgestellt. Für weitere Projekte sehen wir derzeit keinen Bedarf“, erklärt Kreissprecher Felix Höltmann auf Anfrage. Eltern könnten unkompliziert zu einem der Standorte des „Café Kinderwagen“ kommen und dort Tipps und Hinweise bekommen oder ihr Kind wiegen lassen. Der Sprecher verweist auf die Möglichkeit, „unkompliziert und niedrigschwellig Zugang zu Hebammen, Familienhebammen, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen sowie sozialpädagogischen Fachkräften“ zu bekommen und andere Eltern kennenzulernen.

Familienhebammen auf Antrag der Eltern

Familienhebammen seien darüber hinaus auf Antrag der Eltern erreichbar, soweit diese Hilfeform „geeignet und notwendig“ erscheine. Zusätzlich verweist Höltmann auf das Projekt „Mit Paten ins Leben starten“, das sich an Familien richte, die vor kurzem Eltern geworden sind oder am Ende der Schwangerschaft stehen und sich jemanden an der Seite wünschen, der sie im „neuen Alltag“ unterstützt.

Dr. Michael Böswald, Chefarzt der Klinik für allgemeine Kinder- und Jugendmedizin am Franziskus, sieht das anders. „Auch die Familien aus dem Kreis Warendorf bräuchten unsere Hilfe“. Ihn stört, dass Frauen, die Hilfe brauchen, selbst aktiv werden müssen. Oft würden sie die Angebote aber gar nicht kennen oder aus Sorge vor Diskriminierung vielleicht nicht annehmen. Dass jemand auf die Familien zugehe, passiere zu wenig.

Die Babylotsinnen sollten das Angebot des Kreises nicht ergänzen, sondern könnten überlasteten Müttern den Zugang zu den Hilfsangeboten ermöglichen: „Lotsendienst im wörtlichen Sinn“, erklärt Böswald. Er sieht das als eine Brücke zwischen Geburtskliniken und den für die Frauen oft undurchschaubaren Hilfsangebote. „Hier kann Vermittlung durch den Lotsendienst einer Geburtsklinik Unterstützung aktiv geleistet werden“, wirbt der Arzt. Dabei wäre auch aus medizinischer Sicht Hilfe wichtig, sagt Böswald. „In dem Moment, in dem die Fürsorge wegfällt, entstehen auch medizinische Probleme. Die Vorsorgeuntersuchungen fallen aus, Kinder wachsen nicht so gesund auf.“