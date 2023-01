Kunden fühlen sich abgezockt

Foto:

Im Jobcenter in Warendorf können sich Ratsuchende zweimal in der Woche persönlich, telefonisch und digital beraten lassen. Die Verbraucherzentrale ist im Raum 57 (1. Etage) des Jobcenters, Südstraße 10 a, Warendorf, zu erreichen. Weitere Beratungsangebote stehen für alle Ratsuchenden aus dem gesamten Kreis Warendorf in Ahlen zur Verfügung.