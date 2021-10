Kunstmäzen schickt seine Sammlung auf letzte Reise

Ein solches Kreuz will Dr. Jutta Desel, stellvertretende Museumsleiterin, womöglich bei einer Auktion in Bonn erwerben.

Die Ankündigung von Dr. Sebastian Steinbach ließ die Mitglieder des Museumsbeirates am Montag aufhorchen: Ab 27. März 2022 zeigt das Museum Abtei Liesborn Bildwerke großer Künstlerinnen und Künstler der klassischen Moderne. Es sind Bilder aus der Renate und Friedrich Johenning-Stiftung in Düsseldorf, die 40 bedeutende Arbeiten von Emil Nolde, Paula Modersohn-Becker, Max Liebermann, Max Pechstein und Alexej von Jawlensky umfasst.

„Herr Johenning trennt sich höchst ungern von seinen Bildern“, erklärte der Museumsleiter. Umso höher sei sein Angebot zu bewerten, die Ausstellung in Liesborn zu zeigen. „Er lebt mit seinen Bildern in seiner Düsseldorfer Wohnung“, steuerte Kuratorin Dr. Jutta Desel bei. Es sei vermutlich das letzte Mal, dass die Sammlung ausgeliehen werde. Dass dem Museum diese Gunst zuteil wird, sei vermutlich darauf zurückzuführen, dass sein Vater Hermann von 1919 bis 1933 Bürgermeister in Oelde war, bevor er vom NS-Regime seines Amtes enthoben wurde, meinte Desel.

Ausstellung auch finanziell gefördert

Der Kunstmäzen stellt nicht nur die Exponate zur Verfügung, sondern fördert die Ausstellung mit 20 000 Euro und übernimmt zudem sämtliche Kosten für Transport und Versicherung. Bei diesen Aussichten geriet Waderslohs Bürgermeister Christian Thegelkamp ins Schwärmen: „Es kommt eine Ausstellung in dieses Haus, die dieses noch nie gesehen hat. Eine Sensation!“

Ansonsten quillt der Veranstaltungskalender 2021/22 über. Wegen der Corona-Einschränkungen ist nur ein „Kinderweihnachtsmarkt light“ geplant. Am 19. Dezember eröffnet der Kreiskunstverein seine Themenausstellung „Wandlungen“. Parallel zur Expressionisten-Ausstellung soll eine Wanderausstellung des Anne-Frank-Zentrums gezeigt werden. Auch als wissenschaftlichen Ort will Steinbach das Museum stärken. So treffen sich im März der Mediävisten zu einem Workshop zur Materialität des Kredits. Im Oktober soll ein neues Veranstaltungsformat „Abteigespräche“ zum Oberthema „Evangeliar“ starten. Im Mittelpunkt soll das ursprüngliche Damenstift stehen. Aktiv ist Liesborn auch bei Ankäufen: Derzeit richtet sich das Interesse auf ein Christkönigkreuz aus dem 13. Jahrhundert aus Limoges, das in einem Bonner Auktionshaus versteigert wird.