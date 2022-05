Liebe in all ihren Facetten

Ausgerechnet Shakespeares Sommernachtstraum – das ist schwere Kost für einen Kinderchor. Aber die „Kleinen“ sind dieses Mal zahlenmäßig in der Minderheit. Deswegen erfüllen sich Veronika te Reh und Dr. Wolfgang König einen Traum – indem sie den „Sommernachtstraum“ auf die Bühne bringen.

Die Uraufführung ist für Sonntag (21. August) in der Ahlener Stadthalle geplant: sowohl um 11 als auch um 17 Uhr. Insgesamt 90 Kinder, Jugendliche und Erwachsene wirken mit. Sie alle sind oder waren Mitglieder des Cross-Over-Chores der Schule für Musik im Kreis Warendorf.

„ »Das ist unser 25. Musical seit der Aufführung von Strubbeltatz im Jahr 1986.« “ Dr. Wolfgang König

„Das ist unser 25. Musical seit der Aufführung von Strubbeltatz im Jahr 1986“, freut sich König über das Jubiläum. Auch dieses Mal bewährte sich die eingespielte Zusammenarbeit: König hat die musikalische Leitung. seine Frau Veronika te Reh übernimmt Regie uns Inszenierung.

Rahmenhandlung nach Italien verlegt

Die von Shakespeare erdachte Rahmenhandlung wurde allerdings von Griechenland nach Italien verlegt – „um originale, alte Musik aus dem 16. Jahrhundert spielen zu können, die aus dieser Zeit stammt“. Aber auch Anklänge an elektronisch verfremdete Musik finden sich in dem Musical, ebenso wie romantische Lieder. Schließlich dreht sich im Sommernachtstraum alles um Liebe. Liebe in vielen Facetten: sehnsüchtige Liebe, treue Liebe, gemeine Liebe. „Immer mit einem Augenzwinkern, nie tragisch, sondern eher komisch“, ergänzt Veronika te Reh.

„ »Immer mit einem Augenzwinkern, nie tragisch, sondern eher komisch.« “ Veronika te Reh

„Das Stück ist 500 Jahre alt, aber es ist brandaktuell“, meint König. Er freut sich, dass es erstmals gelungen ist, jugendliche Liebhaber als Darsteller zu gewinnen – also echte Männer. „Früher waren die Jungen nach dem Stimmbruch weg und haben die Chöre verlassen.“ Dank Corona war jetzt jedoch vieles anders. Denn Veronika te Reh und Wolfgang König mussten mit ihren kleinen und großen Chorsängern in Gruppen proben – dabei hat sich erstmals ein Art „Männerchor“ gebildet.

Die ersten Planungen für dieses Musical gab es schon vor der Pandemie. „In den zwei Jahren ist keiner abgesprungen“, freut sich König, dessen Haus seit Monaten quasi jedes Wochenende für Proben in Kleingruppen genutzt wird.

Erstmals ein Art „Männerchor“

Damit Corona den Akteuren im Winter keinen Strich durch die Rechnung machen kann, haben sich die Künstler entschieden, das Stück nicht – wie sonst – kurz vor Weihnachten aufzuführen, sondern direkt nach den Sommerferien. Anders ist auch, dass die Musik dieses Mal vorproduziert wurde, aus Kostengründen.

Karten gibt es für 16 Euro (Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre zahlen 11 Euro). Tickets: 02382/20 00 oder unter der E-Mail: vorverkauf@stadthalle-ahlen.de