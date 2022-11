42 Sängerinnen und Sänger sowie Vorstandsmitglieder hatte der Sängerkreis Emsland bei seiner Matinee im Ahlener Ratssaal zu ehren. In seiner Begrüßung musste der Vorsitzende des Sängerkreises, Franz-Josef Börste, wegen Corona feststellen: „Diese Pandemie hat allen unseren Chören gewaltig geschadet.“ So hätten sich beim Chorverband NRW mehr als 100 Chöre abgemeldet. Der heimische Sängerkreis hat derzeit 25 Chöre im Bereich des Kreises Warendorf.

Pandemie und Preissteigerungen seien ein Problem. „Aber klagen nutzt nichts, wir selber müssen die Chancen sehen, die uns das Singen bietet und wir müssen vorleben, was es heißt, im Chor zu singen“, so Börste.

Wegen vieler Erkrankungen konnte kein Vertreter des Chorverbands NRW an der Matinee teilnehmen. Der besondere Gruß von Franz-Josef Börste galt natürlich den Jubilaren mit den Worten: „Das ist euer Tag!“ Lasst euch feiern!“

Der Vorsitzende machte auf den Projektchor aufmerksam, den Heinz Braunsmann und Wilfried Thorwesten betreuen. Das Stück „The Peacemakers“ soll jetzt im Mai 2023 in Rheda-Wiedenbrück, Oelde und Ahlen aufgeführt werden. Musikalisch wurde die Feier von der „Tonart e. V. – Liedertafel von 1850 Stromberg“ eingerahmt. Der Chor bewies, dass auch modernes Liedgut heute bei den Chören gepflegt wird. So erklang ein deutscher Text zu „Blowing In The Wind“ von Bob Dylan, der 2016 mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet wurde.

Auch der stellvertretende Landrat Winfried Kaup ging in seinem Grußwort auf die aktuelle Lage ein: „Wir durchleben gegenwärtig belastende Zeiten: Krieg vor der Tür, flüchtende Menschen, unsichere Versorgung mit energetischen Lebensgrundlagen, Einschränkungen im Miteinander durch Corona-Pandemie . . .“ Kaup war sich aber sicher: „Lieder wischen den Staub des Alltags von der Seele!“ Musik sei den Menschen bereits in die Wiege gelegt. Der Chorgesang präge das gesellschaftliche und kulturelle Leben überall.

Die Ehrungen nahmen Franz-Josef Börste und Heinz Braunsmann vom Musikausschuss des Sängerkreises vor. Ausgezeichnet wurden für Singen im Chor seit fünf, 25 und 40 Jahre. Weiter gab es Ehrungen für 50, 60, 65, und 70 sowie 75 Jahre.