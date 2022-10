Mangel an Pflegekräften droht schlimmer zu werden

Die ambulanten Pflegedienste bieten ihren Service nicht mehr in jeder Kommune an.

Die Vorstandsmitglieder des Kreislandfrauenverbandes sind von ihren Mitgliedern mehrfach auf die derer Meinung nach unzureichende ambulante Pflegesituation in bestimmten Ortsteilen aufmerksam gemacht worden. Demnach gebe es sogenannte graue Bereiche, also Orte, die von keinem Pflegedienst angefahren werden. Dieser Zustand war für die Vorstand laut einer Pressemitteilung Anlass, sich mit dem Leiter der BHD-Sozialstation, Christoph Rieper zu treffen, um sich über die Pflegesituation im Kreis zu informieren und auszutauschen.

Rieper skizzierte kurz die augenblickliche Situation. In Deutschland gibt es rund vier Millionen Pflegebedürftige, die in die Pflegegrade eins bis fünf eingeteilt werden. Im Jahr 2030 rechnet man mit rund fünf Millionen Pflegebedürftigen. Da sich Familienstrukturen ändern, wird der von den Angehörigen übernommene Pflegeanteil zunehmend geringer. Somit wird der pflegebedürftige Mensch immer abhängiger von der Versorgung durch die Pflegedienste.

Aktuell fehlen jedoch in Deutschland rund 500 000 Pflegekräfte. In den nächsten Jahren gehen beispielsweise beim BHD rund 15 Prozent der Mitarbeiter in den Ruhestand. Der Mangel an Pflegekräften wird sich dort, wie bei allen anderen Organisationen, weiter verschlimmern. Dieser Personalmangel führt letztendlich zur Priorisierung von Patienten – sprich: Nur die betreuungsbedürftigsten können noch über die Pflegedienste versorgt werden. Zudem sind die Pflegedienste wirtschaftlichen Zwängen unterworfen. Eine kostendeckende Betreuung weit entfernt wohnender Patienten ist wegen zu geringer Kostenpauschalen nicht möglich.

Die Landfrauen fordern im Nachgang von der Politik eine finanzielle Förderung von Pflegediensten in unterversorgten Gebieten. Eine tarifliche Verbesserung bei den Mitarbeitenden der Pflegedienste ist zudem notwendig, damit der Beruf attraktiv bleibt.