Maskenverweigerin schlägt zu

In Beckum hat sich eine Kundin der Maskenpflicht widersetzt – und die Verkäuferin geschlagen, weil diese die Einhaltung der Corona-Regeln eingefordert hatte. Jetzt ermittelt die Polizei.

Das war mutig: Eine 58-jährige Verkäuferin forderte am Freitagnachmittag eine Kundin mehrfach auf, die Maskenpflicht einzuhalten. Die 37-Jährige hatte zuvor das Geschäft an der Beckumer Hühlstraße betreten, ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Kundin ignorierte den Appell jedoch nicht nur, sondern reagierte aggressiv und schlug die Verkäuferin. Danach verließ die Kundin das Geschäft, warf dabei noch einige Waren aus der Auslage und beging außerdem Diebstahl.

Eine weitere Verkäuferin hatte das Geschehen beobachtet, kam hinzu und versuchte, der Frau die gestohlene Ware abzunehmen. Die 37-Jährige aus Beckum schrie die Verkäuferin dann allerdings so massiv an, dass die 63-Jährige von ihrem Vorhaben abließ.

Im Rahmen eines weiteren Einsatzes fiel die Beckumerin der Polizei wenig später an der Stromberger Straße auf. Die Polizisten nahmen die aggressive Frau vorläufig fest, stellten das beschriebene Diebesgut bei ihr sicher und brachten sie ins Gewahrsam. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet. Inzwischen befindet sich die 37-Jährige wieder auf freiem Fuß. Gegen sie werde aber wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und wegen Körperverletzung ermittelt, informiert Polizeisprecherin Leonie Lagrange auf Nachfrage. Sie weist darauf hin, dass Fälle wie diese selten seien. „Aber Beleidigungen hat es in ähnlichen Fällen mehrfach gegeben. Ein anderes Mal wurde auch richtig zugeschlagen“, so Lagrange.

Erst im September war ein Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein nach einem Streit um die Corona-Maske erschossen worden. Und auch in Bussen und Bahnen beispielsweise sind immer wieder Maskenverweigerer unterwegs, die zum Teil deshalb leichtes Spiel haben, weil Kontrolleure nicht überall sein können, und so mancher Bürger nicht den Mut dieser Verkäuferin aufbringt.