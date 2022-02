Mehr Gesundete als Neuinfizierte

In Schulen gehören Corona-Test zur Tagesordnung.

Am Dienstag (22. Februar) meldet der Kreis Warendorf 462 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, denen 615 Gesundmeldungen gegenüberstehen. Akut infiziert sind 4135 Menschen im Kreis (Vortag: 4288). Die Gesamtzahl der Infektionen seit Pandemiebeginn beträgt 41 954 (Vortag: 41 492). Unverändert 319 Menschen im Kreis Warendorf sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 43 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich fünf Patienten auf der Intensivstation, hiervon werden drei beatmet. Die Fallzahlen:

Ahlen: 685 aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz 1233.0

Beckum: 662/41/1766.0

Beelen: 84/1/1324.6

Drensteinf.: 193/5/1216.2

Ennigerl.: 375/21/1917.8

Everswinkel: 94/3/967.4

Oelde: 395/31/1349.0

Ostbevern: 117/4/1016.6

Sassenb.: 274/13/1885.3

Sendenh.: 141/12/1068.6

Telgte: 265/26/1214.7

Wadersl.: 212/31/1704.4

Warend.: 638/30/1589.9