Mehr Gesundmeldungen als Infektionen

1606 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 3614 Gesundmeldungen registrierte das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Osterwochenende (15. bis 18. April). Damit sind derzeit 3182 Menschen akut infiziert. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 63 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis, liegt bei 812,5. Aufgrund der Feiertage sind dort nicht alle gemeldeten Fallzahlen in die Berechnung eingeflossen und werden am Folgetag korrigiert. Die aktuellen Fallzahlen in den Kommunen:

Ahlen: 559, aktive Fälle, 102 Tote, Inzidenz: 976,5

Beckum: 405/44/1083,6

Beelen: 83/2/1177,4

Drensteinf.: 203/5/1196,9

Ennigerloh: 302/25/976,8

Eversw.: 162/3/1602,0

Oelde: 321/33/909,6

Ostbevern: 142/5/1160,5

Sassenberg: 141/14/907,5

Sendenh.: 180/13/1249,2

Telgte: 248/28/1123,9

Wadersloh: 98/31/748,6

Warend.: 438/33/1062,6