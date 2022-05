Mehr Kinder mit Alkoholproblem

Hoch motiviert geht die 29-jährige Kateryna Kyrychenko ihre neuen Aufgaben an. Sie ist seit dem 1. April Leiterin der Fachstelle für Suchtprävention bei der Drogenberatungsstelle des Kreises Warendorf in Ahlen.

Die neue Leiterin der Fachstelle für Suchtprävention heißt Kateryna Kyrychenko. Die 29-Jährige lebt mit ihrem Mann und den beiden Kindern Hanna (ein Jahr) und Sam (sechs Jahre) in Ahlen. Als gebürtige Ukrainerin kam sie im Alter von sechs Jahren nach Deutschland und fand mit ihren Eltern Aufnahme in Sendenhorst. Sie besuchte die Gesamtschule in Ahlen und studierte nach dem Abitur auf Lehramt. Nach einigen Jahren praktischer Erfahrungen an der Sekundarschule Beckum bewarb sie sich jetzt auf die freie Stelle bei der Drogenberatungsstelle für die Leitung der Fachstelle für Suchtprävention.