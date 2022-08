Mehr Photovoltaik auf öffentlichen Flächen

Der Kreis Warendorf reduziert seine CO 2 -Emissionen seit Jahren, vor allem durch kontinuierliche energetische Sanierung seiner Gebäude und Erzeugung von Solarstrom. „Klimaschutz beginnt mit der Umsetzung konkreter, wirksamer Maßnahmen im eigenen Verantwortungsbereich“, erklärt Hochbaudezernent Dr. Stefan Funke.

Um künftig einen noch größeren Teil des Stromverbrauchs aus eigenen Quellen decken zu können, treibt das Amt für Hochbau und Liegenschaften den Ausbau von PV-Anlagen und Stromspeichern weiter voran. Daher wird aktuell geprüft, welche Liegenschaften des Kreises für weitere Photovoltaik-Anlagen in Frage kommen. Darüber hinaus werden neue Gebäude so konzipiert, dass sie praktisch ohne CO 2 -Emissionen betrieben werden können.

Ausbau von PV-Anlagen und Stromspeichern

Für das im Bau befindliche Verwaltungsgebäude in Beckum, das Kreisgesundheitsamt und Jobcenter nutzen werden, schmiedet der Kreis entsprechende Pläne. „Durch moderne Dämmung, eine Wärmepumpe, Stromspeicher und Photovoltaik-Anlagen wird das Gebäude ohne klimaschädliche CO 2 -Emissionen auskommen“, erklärt Hendrik Borgstedt, Leiter des Amtes für Hochbau und Immobilienmanagement.

Außerdem wurde bereits bei der Planung eine gemeinsame Stromversorgung für das neue Verwaltungsgebäude und das angrenzende Berufskolleg Beckum vorgesehen. Somit kann bei einem Photovoltaikausbau deutlich mehr Strom selbst verbraucht werden. Derzeit wird eine Potenzialanalyse zur PV-Anlage auf weiteren Dachflächen sowie auf den Pkw-Stellplätzen durchgeführt und Speicherkonzepte bewertet.

Deutlich mehr Strom selbst verbrauchen

Für das Paul-Spiegel-Berufskolleg hat der Kreis eine Potenzialanalyse angestoßen, um weitere Ausbaupotenziale auf Dachflächen und Fassaden zu identifizieren und den Nutzen der Anschaffung eines Energiespeichers zu prüfen.

Als erstes Ergebnis dieser Analyse wird auf dem Dach der Schule eine 150 kWp PV- Anlage zusätzlich zur bestehenden Anlage installiert. Von dem erzeugten Strom der neuen PV-Anlage werden Berechnungen zufolge bereits ohne Speicher 78,6 Prozent selbst verbraucht. Ein Stromspeicher wird diesen Anteil leicht erhöhen.

Mindestens 55 Prozent durch erneuerbare Energien

Der neue schulische Lernort (ESE) in Warendorf wird nach neuesten Standards gebaut, sodass voraussichtlich eine Förderung über das neue KfW-Förderprogramm 40 EE in Anspruch genommen werden kann. Das bedeutet, dass ein Gebäude maximal 40 Prozent des zulässigen Wertes des Jahresprimärenergiebedarfs benötigt und gleichzeitig mindestens 55 Prozent des für die Wärme- und Kälteversorgung des Gebäudes erforderlichen Energiebedarfs durch erneuerbare Energien erbringt.

Zahlreiche Liegenschaften verfügen seit Jahren über PV-Anlagen, deren Strom ins Netz eingespeist oder bei Bedarf selbst genutzt wird. Weitere Anlagen zur Eigenstromerzeugung befinden sich auf dem Jobcenter in Ahlen, dem Berufskolleg Beckum und der Astrid-Lindgren-Schule Warendorf.