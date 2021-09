Mieten seit 2015 um 20 Prozent gestiegen

In diese Richtung kann es nicht mehr weitergehen, so meint die IG Bau. Es fehlten vor allem bezahlbare Wohnungen und Sozialwohnungen – auch im Kreis Warendorf. Damit sei auch der Kreis Warendorf Teil einer bundesweiten Misere.

Das Wohnen fängt beim Wählen an: „Für die Mieten im Kreis Warendorf gibt es seit Jahren nur eine Richtung – nämlich immer nach oben“, sagt Detlev Hopp. Der Bezirksvorsitzende der IG BAU Münster-Rheine beruft sich dabei auf eine Mietpreis-Analyse des Pestel-Instituts. Im Fokus der Untersuchung steht der Anstieg der Kosten fürs Wohnen, die der Staat übernimmt, wenn Haushalte auf Hartz IV angewiesen sind: Selbst die Kaltmiete für Wohnungen mit einfachem Standard ist demnach im Kreis Warendorf von 4,80 Euro pro Quadratmeter (im Januar 2015) auf 5,80 Euro (im April 2021) enorm angestiegen – ein Plus von 19,1 Prozent. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise haben zeitgleich deutlich weniger zugelegt – um 9,8 Prozent, so das Pestel-Institut. „Die neue Bundesregierung muss mit einem Wohnungsbau-Paket für mehr Wohnungen sorgen“, so Detlev Hopp. Es fehlten vor allem bezahlbare Wohnungen und Sozialwohnungen – auch im Kreis Warendorf. „Die Situation im Kreis Warendorf ist damit Teil der bundesweiten Misere auf dem Wohnungsmarkt“, sagt der IG BAU-Bundesvorsitzende Robert Feiger. Das Drehen an der Mietspirale müsse ein Ende haben. „Die Mieten müssen runter. Dafür muss der Neubau nach oben gehen – vor allem bei den bezahlbaren Wohnungen und Sozialwohnungen“, fordert Feiger.