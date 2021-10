Mit Umweltaktivist Vladimir Slivyak im Gespräch

Vladimir Slivyak ist Co-Vorsitzender der russischen Umweltorganisation „Ecodefense“ und für seinen jahrzehntelangen Einsatz mit dem „Right Livelihood Award“ 2021 ausgezeichnet worden, auch als Alternativer Nobelpreis bekannt. Jetzt kommt er im Rahmen einer Veranstaltung des Kreisverbandes Bündnis 90/ Die Grünen sowie des Ortsverbandes der Grünen in Telgte ins Telgter Bürgerhaus – und zwar am 3. November.

Unter dem Titel „Der schmutzige Preis unserer Energiegewinnung“ laden der Ortsverband der Grünen in Telgte und der grüne Kreisverband in einer gemeinsamen Veranstaltung am kommenden Mittwoch (3. November) zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion mit Vladimir Slivyak ein. Slivyak ist Co-Vorsitzender der russischen Umweltorganisation „Ecodefense“ und für seinen jahrzehntelangen Einsatz mit dem „Right Livelihood Award“ 2021 ausgezeichnet worden, auch als Alternativer Nobelpreis bekannt.

Er spricht über den rücksichtslosen Abbau russischer Kohle, die auch in Deutschland zur Energiegewinnung genutzt wird, über die Verquickung der Urananreicherungsanlage von Urenco in Gronau mit der russischen Atomindustrie und über die schwierigen Umstände seiner Arbeit in Russland.

„In Russland zahlen die Menschen einen hohen Preis für unseren Energiehunger, die Menschenrechte werden verletzt und die Umwelt ausgebeutet“ so Hedwig Tarner, Kreissprecherin der Grünen.

Vladimir Slivyak führt mit seinem Vortrag in die Themen ein und steht für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Die Veranstaltung wird auf Englisch durchgeführt und auf Deutsch übersetzt. Sie beginnt um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Telgte. Eintritt ist frei, es gelten die 3G-Regeln. Seit 1980 wird der „Right Livelihood Award“ verliehen. Der mit jeweils 100 000 Euro dotierte „Alternative Nobelpreis“ zeichnet weltweit Menschen und Initiativen aus, die mit ihren Problemlösungen zu einer besseren, nachhaltigen Welt beitragen. Mit dem Original-Nobelpreis hat die Auszeichnung direkt nichts zu tun.