Mobilität anders gestalten

Hedwig Tarner will erneut in den Landtag. Die Warendorferin tritt im Nordkreis für die Grünen an.

Hedwig Tarner will erneut in den Landtag. Von 1995 bis 2000 war die Grüne bereits Abgeordnete in Düsseldorf.

Sie ist die einzige Frau unter den zwölf Direktkandidaten im Kreis Warendorf, die in den Landtag wollen. Für Hedwig Tarner ein Grund mehr, verstärkt Frauen in die Politik zu holen. Denn sie hofft, dass diese einen neuen Stil in die Politik bringen. „Frauen haben weniger den Hang, sich selbst so in den Vordergrund zu drängen“, erläutert Tarner. Das mache es leichter, dem politisch Andersdenkenden zuzuhören – und nicht nur die eigene Position vor Augen zu haben.