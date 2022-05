Motorradfahrer schwebt in Lebensgefahr

Lebensgefährlich verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall, der sich am späten Donnerstagnachmittag auf der B 58 zwischen Wadersloh und Diestedde ereignete. Der Unfall passierte auf freier und völlig gerader Strecke.

Nach ersten Erkenntnissen befährt ein 79-jähriger Mann aus Diestedde die B 58 in Fahrtrichtung Wadersloh. In Höhe der Unfallstelle hält der Senior mit seinem Fahrzeug zunächst am rechten Fahrbahnrand, bevor er seine Fahrt mit einem Wendemanöver in entgegengesetzter Richtung fortsetzt. In Folge des Wendevorgangs kollidierte sein Pkw mit dem Krad eines 42-jährigen Beckumers. Der Kradfahrer befuhr die B 58 aus Beckum kommend in Fahrtrichtung Wadersloh.

Durch den Aufprall verletzte sich der Mann aus Beckum so schwer, dass er mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Der Pkw Fahrer erlitt leichte Verletzungen, teilt die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls fing das Zweirad Feuer, an dem PKW entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße 58 bleib für die Dauer der Unfallaufnahme bis in die Abendstunden voll gesperrt.