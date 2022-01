Mysteriöser Wildwechsel

Die fünf Freunde verbindet nicht nur die Liebe zum Doppelkopf: Sie haben auch kriminalistischen Spürsinn. Und so kommen sie so mancher Ungereimtheit auf die Schlich - im konkreten Fall geht es um ein Wildschwein, die Afrikanische Schweinepest und natürlich auch ums Geld. Geschichten, die das Leben schreibt. Autor Norbert Kampelmann greift in seinem ersten Roman auf Erfahrungswissen zurück, das er als langjähriger Pressesprecher der Kreisverwaltung Warendorf erworben hat.

Er liebt Doppelkopf – und das seit über 50 Jahren. So lange spielt Norbert Kampelmann schon regelmäßig mit seinen Doko-Freunden. Kein Wunder, dass diese Doppelkopf-Brüder nun eine wichtige Rolle im Münsterland-Krimi erhalten, den der frühere Pressesprecher des Kreises Warendorf auf den Markt gebracht hat. In „Der tote Keiler“ beweist die Doppelkopfrunde jedenfalls viel kriminalistischen Spürsinn.

Faible für mysteriöse Dinge

Dass der frühere Kreissprecher ein Faible für mysteriöse Dinge hat, überrascht nicht. Zwar war es über Jahrzehnte seine Aufgabe, Daten und Fakten nüchtern zu präsentieren. Aber gedichtet hat Norbert Kampelmann schon immer – wenn auch mehr in Reimform. „Ich hatte diesen Krimi schon lange im Hinterkopf“, erzählt Kampelmann, der seit sechs Jahren in Pension ist. Nicht ohne Grund dreht sich der Roman um ein Wildschwein und die Afrikanische Schweinepest. Denn: „Ich wollte über etwas schreiben, bei dem ich mich auskenne.“ Und mit Tierseuchen hatte er als Pressesprecher mehrfach zu tun.

Seuche im wahrsten Sinn des Wortes „ins Land geschleppt“

Fast hätte die Wirklichkeit den frisch gebackenen Krimi-Autor sogar überholt. Denn kaum hatte er angefangen zu schreiben, gab es tatsächlich den ersten Fall von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland. Zum Glück allerdings nicht im Kreis Warendorf, sondern an der Grenze zu Polen. Ungewollt tut sich aber auch hier eine Parallele zum Buch auf. Denn der Protagonist des Krimis, Geschäftsmann Lothar Krogmann, hatte ein Wildschwein überfahren, bei dem erstmals in Deutschland die Afrikanische Schweinepest festgestellt wurde – und die Seuche im wahrsten Sinn des Wortes „ins Land geschleppt“. Doch zu viele Details sollen vorab nicht verraten werden.

Doppelkopf-Runde im Warendorfer Stammlokal Porten

Zurück zur Doppelkopf-Runde: Die fünf Freunde, die sich regelmäßig in ihrem Warendorfer Stammlokal Porten treffen, sind: Markus Pieper, Redakteur der heimischen Tageszeitung, Felix Burger, Pressesprecher der Kreisverwaltung, Landwirt Franz Hülsmann, Paul Anders, der Diakon in der Pfarrei Sankt Georg ist, und Franz auf der Landwehr alias „Zöpfchen“, der einen kleinen Friseursalon in Warendorfs Altstadt betreibt.

Die Fünf spüren gemeinsam mysteriöse Vorfälle rund um den Wildunfall von Lothar Krogmann auf. Immer wieder tun sich neue Ungereimtheiten auf. Wie die Doko-Freunde dem Geschäftsmann schließlich auf die Schliche kommen und was dieser alles durchmachen muss, wird in dem Roman spannend und unterhaltsam erzählt.

Band 2 bereits in Arbeit

„Personen und Handlung sind sind frei erfunden“, betont der Autor. Zumindest den Warendorfern werden allerdings viele Orte bekannt sein: etwa das Gasthaus Porten-Leve in Warendorf – und sogar die legendären Brotbällchen haben ihren Weg ins Buch gefunden.

Kampelmann will es beim ersten Münsterland-Krimi nicht belassen. Der zweite Band ist schon in Arbeit. Auch dabei wird es nicht um Mord und Totschlag gehen: Die Doppelkopfrunde ermittelt Mysteriöses rund um Windräder. Und der dritte Band wird sich dann mit der Pferdewelt beschäftigen.

Der Krimi ist über den Buchhandel zu beziehen.