Naturjuwel mit hoher Artenvielfalt

Die Kreisgruppe Warendorf des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) freut sich: Vor wenigen Wochen konnte die Naturschutzstiftung des Landesverbandes mit Unterstützung der Bezirksregierung Münster eine südlich von Warendorf gelegene, 6,5 Hektar große Fläche erwerben. Damit ist sichergestellt, dass dieses Areal dauerhaft dem Schutz von Flora und Faune dienen wird.

Diese Fläche hat laut einer Pressemitteilung des BUND eine bemerkenswerte Nutzungsgeschichte. Vor 30 Jahren erwarb ein Privatmann, der keinen Bezug zu Land- und Forstwirtschaft hatte, diese Grundstücke, die je zur Hälfte aus Wald und Ackerland bestanden.

Er wollte etwas für den Artenschutz bewegen – auf eigene Kosten. Er pflanzte Hecken, Feldgehölze und Solitärbäume, legte Kleingewässer an und wandelte das Ackerland in Wiesen um, die er – ohne Düngung und Pestizideinsatz – einmal jährlich mit Balkenmäher und Sense mähte.

Altersbedingt konnte er diese Arbeiten nicht mehr fortführen. „Die Flächen haben sich im Laufe der Jahre zu einem Naturjuwel entwickelt. Waldflächen, bestehend aus Buchen und Eichen mittleren Alters, vielfältig verzahnt mit Offenlandflächen. Dieser Reichtum an Strukturen ist die Grundlage für eine hohe Artenvielfalt“, so Dr. Jochen Behrmann, Geschäftsführer der BUND-Naturschutzstiftung. Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein finden Insekten eine großes Angebot an Blüten. Laubfrösche und Nachtigallen sind markante Vertreter der Fauna.

Die Kreisgruppe des BUND führt seit zwei Jahren Pflegearbeiten durch. Wer helfen möchte, ist eingeladen. Interessierte können sich per E-Mail an kontakt@bund-warendorf.de wenden, heißt es abschließend.