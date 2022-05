Neuinfektionen steigen wieder leicht an

Die Zahl an Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Kreis Warendorf steigt wieder leicht an. Es haben sich deutlich mehr Menschen neu mit dem Virus angesteckt als gesund gemeldet wurden. Die Inzidenz sinkt trotzdem.

Nachdem am Montag deutlich mehr Gesundmeldungen als Neuinfektionen vermeldet wurden, hat sich der Trend nun wieder umgekehrt: 209 Personen, die eine Corona-Infektion überstanden haben, stehen 293 Neuinfektionen im Kreis gegenüber. 387 Menschen gelten aktuell als infiziert. Den höchsten Anstieg gab es in Ahlen mit 47 neu bestätigten Fällen. 20 Personen werden aktuell in Krankenhäusern im Kreis behandelt, sechs davon auf Intensivstationen. Von ihnen müssen drei beatmet werden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 441,9 (Vortag: 454,9). Die Fallzahlen in den jeweiligen Städten und Gemeinden:

Ahlen: 100 aktive Fälle, 105 Tote, Inzidenz: 505,4

Beckum: 47/45/450,4

Beelen: 2/2/228,9

Drensteinfurt: 25/6/482,6

Ennigerloh: 24/25/429,6

Everswinkel 18/3/426,5

Oelde: 38/34/466,8

Ostbevern: 10/5/278,9

Sassenberg: 8/15/281,4

Sendenh.: 22/13/782,6

Telgte: 28/28/403,2

Wadersloh: 16/31/438

Warendorf: 49/34/360,5