Neun Jahre Haft für Beckumer

Zu neun Jahren Gefängnis hat das Landgericht am Donnerstag jenen Mann aus Beckum verurteilt, der am Ostermontag seinen Bruder mit Benzin beschüttet und angezündet hatte. Sein Plan sei es gewesen, das Haus seiner Eltern abzubrennen, hatte er bei Gericht ausgesagt. Töten wollen habe er indes niemanden, so der 49-Jährige.

Bruder mit Benzin beschüttet und angezündet

In dem Haus am Kreuzdornweg hatten sich an dem späten Abend unter anderem die Eltern des Angeklagten, seine Lebenspartnerin sowie die gemeinsame, zwei Jahre alte Tochter befunden Alle blieben unverletzt, weil sie sich in den Garten des Hauses flüchteten. Der Bruder hingegen, der die Haustür öffnete, erlitt teils schwere Brandverletzungen, die rund 25 Prozent der Hautfläche in Mitleidenschaft zogen, sagte die Vorsitzende Richterin.

Täter fühlte sich von Angehörigen gedemütigt und gemaßregelt

Der Täter habe sich durch seine Angehörigen gedemütigt und gemaßregelt gefühlt und sich in Wut hineingesteigert. Betrunken und mit Benzin von der Tankstelle sei er im Auto zum Haus der Eltern gefahren. Er habe in Kauf genommen, dass sein Bruder durch das brennende Benzin am Körper stirbt, hieß es. Der habe eine „ideale Reaktion“ gezeigt, in dem er in den Garten gerannt und sich auf dem Rasen gewälzt habe, um die Flammen zu ersticken. Ein Teil des Hauseinganges brannte ab.

Teil des Hauseinganges brannte ab

Verurteilt wurde der 49-Jährige wegen versuchten Mordes, versuchter Brandstiftung mit Todesfolge, besonders schwerer Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung und fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr. Teil der Strafe wird ein Aufenthalt in einer geschlossenen Entziehungsanstalt sein. „Wenn Sie alkoholisiert sind, neigen Sie zu gewalttätigen Übergriffen“, sagte die Richterin.

Eine der Gründe für die Tat war nach Auffassung des Gerichts, dass sich die Partnerin des 49-Jährigen erneut von ihm trennen wollte. In der Vergangenheit sei er „körperlich übergriffig“ gegen die Freundin gewesen, meist unter Alkoholeinfluss. Die Brand-Tat hatte er per Handy-Nachrichten an seine Eltern angekündigt, unter anderem so: „Ich werde alles niederbrennen. Dafür gehe ich auch in den Knast.“