Neun Kommunen mit „Leader-Verstand“

Wegen der Pandemie wurde die Abschlussveranstaltung zur Bewerbung als Leader-Region digital durchgeführt. 44 Teilnehmende hatten sich am Donnerstagabend zugeschaltet und lauschten den Ausführungen von Dr. Frank Bröckling vom Büro planinvent in Münster, das im Vorfeld gemeinsam mit dem Regionalmanagement der 8Plus-Region die Stärken und Schwächen der Region erarbeitet, Entwicklungsziele abgeleitet und Leitprojekte formuliert hatte.

Mittlerweile sind es neun Kommunen, die dem Verein angehören. Zu Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst und Warendorf gesellte sich im vergangenen Jahr Everswinkel. Nun ist es also eine Leader 9Plus-Region.

"Leader-Verstand" mit regionalen Ansätzen

Vier Workshops liegen hinter ihnen. Dabei hatte sich herauskristallisiert, was den Bürgern am Herzen liegt, was ihnen fehlt und wo der Fokus drauf gerichtet werden sollte. Diese Erkenntnisse und Ergebnisse wurden von Dr. Bröckling vorgestellt. „Da steckt viel Engagement, Freude und Herzblut drin“, bemerkte der Experte und fügte an, dass Everswinkel jetzt mit dabei sei, habe sich als Bereicherung gezeigt. Hier wurden 133 Jugendliche befragt. An der Spitze der Bedarfe standen mit 82 Prozent Freizeitangebote. Es stellte sich heraus, dass die jungen Menschen vor Ort einen Treffpunkt wünschen, aber auch eine Skateranlage.

Das Augenmerk wird vor allem auf Klimaschutz, Ehrenamt, Mobilität, Integration und Teilhabe gelegt. Aber wie in Everswinkel deutlich wurde, sind auch Freizeitangebote gefragt. „Wir müssen mit regionalen Ansätzen zeigen, dass wir „Leader-Verstand“ haben. Wir sind eine interessante Region und sollten das deutlich sichtbarer machen“, betonte Bröckling.

Mögliche Startprojekte seien ein Ehrenamtskatalog, Flächenansiedlungen, Smart-City- Quartiere, artenreiche Wege und der Ausbau von Wander- und Wohnmobiltourismus. Beim Thema Umwelt etwa soll ein Wasserwanderweg die Zielgruppe der Schüler ansprechen. Auch ein Berufskatalog könnte entwickelt werden. Bis zum 4. März müssen die Startprojekte klar dargelegt in Düsseldorf vorliegen.