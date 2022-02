Nicht auf Kuschelkurs mit dem Wolf

Vor allem Schäfer – im Bild Lennard Richter, Karl Große Kleimann und Hubert Steinhoff (v.l.) – sorgen sich, dass ein Wolf ihre Herde reißen könnte. Die große Liebe zum Wolf gefährdet aber nicht nur andere Tiere und möglicherweise auch den Menschen – das Raubtier selbst wird bedroht, in dem man es zu sehr unter Schutz stellt. Lennard Richter, Karl Große Kleimann und Hubert Steinhoff (v.l.) –

Im Uentroper Wald wurde ein Wolf gefilmt: Bis dorthin sind es nur zwei Kilometer Luftlinie vom Hof der Steinhoffs in Ahlen-Dolberg. Eine Wildkamera hatte die Aufnahmen von dem Tier gemacht. „Ich habe keine Angst davor, dass dieser Wolf bei uns sesshaft wird“, sagt Hubert Steinhoff, Ortslandwirt in Dolberg. Denn es gebe in der Region keine großen zusammenhängenden Waldgebiete.