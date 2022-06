Nie gejammert, nie gestöhnt

19 Jahre stand Hermann-Josef Schulze-Zumloh an der Spitze des WLV-Kreisverbandes. Dieser verabschiedete ihn nun und überreichte zum Dank die Schorlemerplakette in Silber.

Es war ein vielsagender Versprecher, den Karl Werring schmunzelnd korrigierte. Nein, Hermann-Josef Schulze-Zumloh bekam die Schorlemerplakette nicht in Gold – wie versehentlich angekündigt – sondern in Silber. Kreislandwirt und Kammerpräsident Werring lieferte die Begründung nach: Für die Auszeichnung in Gold reichten die Jahre noch nicht. Dabei hatte Schulze-Zumloh den WLV-Kreisverband 19 Jahre geführt und dies in einer Art und Weise, die eigentlich „Gold“ verdient hätte.