Nur 74 von 800 möglichen Impfterminen gebucht

Die Anfrage lässt deutlich nach: Von 800 möglichen Terminen im Impfzentrum in Ennigerloh waren am Montag nur 74 gebucht worden. Und für den heutigen Dienstagvormittag sind sogar nur 30 von 400 möglichen Impfterminen vergeben. Diese Zahlen nannte Kreissprecherin Kerstin Butz. Am Nachmittag sähe es anders aus. Dieser sei für Kinder reserviert worden. Dabei handele es sich vor allem um Zweitimpfungen. Die Auslastung sei mit 90 Prozent gut.

