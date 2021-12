Nur noch fünf Intensivbetten frei

Die Zahlen sind „erschreckend hoch“, sagte Dr. Anna Arizzi Rusche. Damit meinte die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes nicht nur die Sieben-Tage-Inzidenz (sie liegt bei 331,6), sondern auch die Hospitalisierungsinzidenz im Kreis Warendorf. Sie lautet 4,12. Das sei ein hoher Wert, erläuterte Arizzi Rusche im Ausschuss für Soziales und Gesundheit.

Jeder Wert über 15 ist ernst

Insgesamt verfügen die Krankenhäuser im Kreis Warendorf über 46 Intensivbetten (30 davon haben auch Beatmungsplätze). Acht Intensivbetten sind allein mit Covid-19-Patienten belegt. Die Folge: Aktuell sind nur noch fünf Intensivbetten im Kreis Warendorf frei (darunter vier Beatmungsplätze). Der Anteil der Corona-Patienten an betreibbaren Intensivplätzen liege bei 17,4 Prozent – und damit deutlich über dem Landesschnitt, der 13,3 Prozent ausmacht. „Jeder Wert, der über 15 liegt, ist schon ernst“, erklärte Arizzi Rusche.

„Wir melden alles, was reinkommt“

Sie hofft, dass die wieder geltende Maskenpflicht in der Schule und weitere Kontaktbeschränkungen das exponentielle Wachstum stoppen können. Denn verglichen mit den anderen Münsterlandkreisen – aber auch mit dem Landesschnitt – stehe die Region nicht so gut da, räumte Arizzi Rusche ein. „Bei uns funktioniert die Kontaktverfolgung aber noch“, gibt sie zu bedenken. Anders als beispielsweise im Kreis Steinfurt, der diese größtenteils eingestellt hat. „Wir melden alles, was reinkommt.“ Sie gehe aber dennoch von einer hohen Dunkelziffer aus.

Nicht genügend Personal für das Impfmobil

Im Ausschuss appellierte Sandra Reveiro Vega (Die Fraktion), das Impfmobil nicht – wie geplant – am 17. Dezember einzustellen. Gesundheitsdezernentin Brigitte Klausmeier machte darauf hin deutlich, dass der Kreis die niedrigschwelligen Angebote gerne weiter vorhalten würde. Es sei im Moment aber schwierig, ausreichendes Fachpersonal zu bekommen. Insofern habe die Impfstation in Ennigerloh Vorrang, weil man dort Massenimpfungen durchführen könne. Dass auch in Ennigerloh – insbesondere bei der Online-Anmeldung – nicht alles rund läuft, räumte die Kreisverwaltung ein. Die Homepage wurde jetzt aber so geändert, dass sofort erkennbar ist, wer beispielsweise keine Auffrischungsimpfung bekommt, weil der nötige Zeitabstand fehlt.