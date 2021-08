Offensive für Attraktivitätssteigerung gefordert

In ihrem Grußwort ging Resi Gerwin, Vorsitzende des Beirats der Polizei im Kreis Warendorf, ans Eingemachte und verurteilte die zunehmenden Angriffe auf Polizeibeamte im Dienst. Nach eineinhalb Jahren kamen die Mitglieder der Kreisgruppe Warendorf der Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Mittwoch zu ihrer Jahreshauptversammlung im Hof Münsterland in Ahlen zusammen. Dabei ging es um brisante Themen – Attraktivitätssteigerung für den Polizistenberuf und den Kampf gegen Rassismus in der Polizei. Neben den Jubilarehrungen wurde auch der Vorstand neu gewählt. Der geschäftsführende Vorstand wurde im Amt bestätigt. In seinem Referat gab Patrick Schlüter vom GdP Landesvorstand einen Überblick über aktuelle Themen. „Wir werden mehr, aber wir werden weniger schnell mehr als erhofft“, begrüßte er zwar, dass sich die Personalsituation bessere, aber noch lange nicht ausreichend sei. Er appellierte an die Politik, diesen Weg weiterzugehen, damit er nachhaltig werde. Bezüglich der kommenden Tarifrunde mahnte er, dass der Beruf des Polizisten eine Attraktivitätssteigerungsoffensive in Bezug auf Arbeitszeiten und Gehalt benötige. Der Vorsitzende Martin Entrup bilanzierte in seinem Rechenschaftsbericht, dass die Zahl der Mitglieder stetig zunimmt und jetzt bei 420 liegt. Auch habe die GdP bei den Personalratswahlen 2021 sehr gut abgeschnitten. Eine rechte Gesinnung innerhalb der Kreispolizei stellte er nicht fest: „Bei uns gilt der Kampf gegen Rassismus für alle Bedienstete“. Leichte Entspannung sah auch er im Personalbereich, wo zurzeit 361 Beamte tätig sind. 2002 seien es aber noch 381 gewesen. Eine hohe Fluktuation in der Behörde durch Versetzungen und Pensionen belaste die Arbeit. Zudem zeigen Statistiken, dass Verkehrsunfälle in der Pandemie zwar abgenommen, dafür Straftaten zugenommen haben.

Bei den Vorstands-Wahlen wurde Martin Entrup als Vorsitzender genauso wiedergewählt wie seine Stellvertreter Carsten Bolte, Jürgen Gausebeck und Katrin Lange. Kassierer bleibt Christian Krude, Uwe Blömker sein Stellvertreter. Schriftführerin ist weiter Bianca Wallschlag mit Karl Lompa als Stellvertreter.