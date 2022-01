Online-Banking beliebter als persönlicher Besuch

Auch im Jahr 2021 war die Covid-19-Pandemie das bestimmende Thema. Für die Volksbank eG fällt die vorläufige Bilanz trotzdem positiv aus: Das zweite Corona-Jahr brachte laut einer Pressemitteilung weiteres Wachstum, sowohl die Bilanzsumme als auch die Kundeneinlagen stiegen an. Besonders starkes Wachstum verzeichnete die Genossenschaftsbank bei den Kundenkrediten.

Die Bilanzsumme stieg um 3,3 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro an (Vorjahr 2,56 Milliarden Euro) und die Kundeneinlagen kletterten um 1,9 Prozent auf 1,92 Milliarden Euro (Vorjahr 1,89). „In Zeiten wie diesen zeigt sich, dass das Geschäftsmodell der Volksbank auf einem stabilen Fundament steht. Wir verstehen uns als verlässlicher Partner sowohl von Privat- als auch von Firmenkunden“, sagt Vorstand Norbert Eickholt.

Überdurchschnittlich gut fiel das Kreditwachstum im zweiten Corona-Jahr aus. Die Nachfrage bei Kundenkrediten stieg um 11,4 Prozent auf 1,88 Milliarden Euro. Im Vorjahr betrug das Wachstum vier Prozent. Mit ihren genossenschaftlichen Verbundpartnern betreute die Volksbank eG zum Jahresende ein Kundenkreditvolumen von 2,44 Milliarden Euro. Somit erwirtschaftete die Volksbank einen Jahresüberschuss von 3,6 Millionen Euro.

Robuste Regional-Wirtschaft

„Die regionale Wirtschaft hat sich im zweiten Corona-Jahr trotz Pandemie und Lieferengpässen als robust erwiesen, die Nachfrage überstieg in vielen Branchen das Angebot“, sagt Volksbank-Vorstand Martin Weber. Besonders hätten Handwerker und der Online-Handel profitiert. „Wir konnten keine Kreditausfälle der Bank feststellen“, so Martin Weber.

Auch das Baufinanzierungsgeschäft hat sich aus Sicht der Volksbank erfreulich entwickelt. Die Kreditneuzusagen für Baufinanzierungen konnten um etwa 20 Prozent von 179 Millionen Euro auf 214 Millionen Euro gesteigert werden. „Die Nachfrage nach Baufinanzierung bleibt ungebrochen auf sehr hohem Niveau“, sagt Weber. Die Steigerung der Kreditvergaben sei in erster Linie auf die erhöhte Nachfrage nach Baufinanzierung als auch auf die Immobilienpreise zurückzuführen.

Derweil hat sich der Trend der Digitalisierung im Kundenverhalten weiter beschleunigt. „Die Nutzung unserer digitalen Serviceleistungen ist noch einmal angestiegen. Online-Banking ist mittlerweile in den meisten Altersgruppen Standard geworden“, so der Vorstand. Gleichzeitig sei die Frequenz in den Filialen weiter zurückgegangen. Die Genossenschaftsbank reagiert darauf, indem sie an einigen Standorten Kooperationen mit der Sparkasse Münsterland Ost eingegangen ist.

Beratungscenter

Mit dem neu eingerichteten medialen Beratungscenter wurden die digitalen Kontaktmöglichkeiten noch einmal ausgebaut. So bietet das mediale Beratungscenter neben der telefonischen Beratung nun auch die Videoberatung an, um Kundinnen und Kunden schnell und direkt zu helfen.

Die Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und neue regulatorische Bestimmungen machen Strukturveränderungen unausweichlich, um die Leistungsfähigkeit der Bank zu sichern.

Als regionale Bank setzt sich die Volksbank eG für die Menschen in der Region ein. Dazu hat die Bank 2021 Spenden aus Gewinnsparzweckerträgen in Höhe von rund 340 000 Euro an gemeinnützige Vereine und Organisationen im Geschäftsgebiet ausbezahlt. Zudem sind im vergangenen Jahr über die Plattform „Viele schaffen mehr“ die ersten Crowdfunding-Projekte erfolgreich zu Ende gegangen.