Ostsee-Krimis aus Beckum

Bei der Frage, wie sie zum Schreiben gekommen ist, kann Karen Kliewe ein Lächeln nicht unterdrücken. „Eigentlich wie die Jungfrau zum Kind“, gibt die Krimiautorin Auskunft. Drei Kimis – allesamt im Piper Verlag erschienen – liegen inzwischen vor. Nach „Letzte Spur Ostsee“ im Jahr 2020 folgte 2021 ihr zweiter Krimi „Feuchtes Grab Ostsee“ und im Mai dieses Jahres folgerichtig der dritte mit dem Titel „Toxische Tiefe Ostsee“. Warum Ostsee-Krimis, wenn die Frau im Herzen Westfalens zu Hause ist? Immer der Reihe nach.

Zum Gespräch ist die Beckumerin ins Café in die Innenstadt gekommen. Zu Hause wartet jede Menge Arbeit auf die 52-Jährige, denn Schriftstellerin ist sie bislang nur im Nebenberuf. Ihr Geld verdient sie mit ihrer Arbeit als Designerin und Buchillustratorin. Nach ihrer Ausbildung als Fotografin hat sie an der FH Münster Visuelle Kommunikation studiert und sich 2010 in ihrer Heimatstadt selbstständig gemacht.

Bücher Karen Kliewe Foto: privat

„Die Leidenschaft für Kriminalromane habe ich von meiner Mutter geerbt“, erklärt Kliewe ihre Vorliebe. Und wer wie sie viel liest, ärgert sich auch dann und wann über eine Lektüre, in der der Plot nicht stimmt. Deshalb hat sie sich einmal hingesetzt und selbst ein Manuskript verfasst. Das schlummerte eine Zeit lang als Datei auf dem Laptop und als Ausdruck in der Schreibtischschublade, bis sie sich eines Tages entschloss, es Bekannten zum Lesen zu geben. Die fanden die Geschichte gut und redeten auf die Autorin ein, es bei einem Verlag einzureichen. Aus Gesprächen wusste Karen Kliewe, dass viele Verlage in eingereichten Textmanuskripten „ersticken“. Auch die Suche nach einem Literaturagenten gestaltete sich nicht einfach. Fündig wurde sie bei einer Agentur in Köln, die ihr Manuskript für gut befand und ihr mit dem Münchner Piper Verlag ein angesehenes Verlagshaus vermittelte.

Erster Roman mitten im Lockdown

„Mein erster Roman erschien mitten im Lockdown“, erinnert sich Kliewe. So blieben die ersten Exemplare ihres Ostseekrimis erst einmal im Regal der Buchhandlungen, an Lesereisen war nicht zu denken. Das hat sich Gott sei Dank gründlich geändert, so dass sie bereits zu etlichen Lesungen reiste. Ende September geht es nach Cuxhaven, einen Tag später nach Rendsburg und im November wartet eine Ladies Crime Night in der Stadtbücherei Herten.

Und warum Ostseekrimis? Diese Vorliebe beruht wohl auch zu einem guten Teil auf ein Erbe der Mutter, die an der Küste Pommerns aufgewachsen ist. Karen Kliewe zieht es, wie sie selbst sagt, in die skandinavischen Länder und an die deutsche Ostseeküste. Hier lässt sie ihre Johanna Arnold ermitteln, erst als Studentin, dann als Journalistin. Ihr erster Krimi spielt im Jahr 2004 im Urlaubs-Örtchen Rerik, wo ein schwedisches Mädchen um sein Leben rennt und danach verschwindet.

Schreiben ist das eine – die Recherche das andere

Schreiben ist das eine – die Recherche das andere, auf die Karen Kliewe ausreichend Zeit verwendet. Schließlich müssen die Personen auch stimmig sein. Als zeitintensiv gestaltete sich die Recherche für einen Fall auf einem Forschungsschiff, für die sie längere Zeit mit dem Fahrtleiter korrespondierte oder auch per Telefon. Dem bisherigen Veröffentlichungsrhythmus folgend sollte im Mai 2023 der vierte Band ihrer Ostseekrimis vorliegen. Aber die Beckumerin hat auch noch andere Pläne.