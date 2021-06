Pflegebegleiter entlasten Familien

Sie arbeiten ehrenamtlich, könnten aber viel tun, um pflegende Angehörige zu entlasten: In Beckum starte jetzt ein Pilotprojekt, in dem „Pflegebegleiter“ eingesetzt werden. Es soll später in allen Kommunen im Kreis angeboten werden.

Die Zahl ist hoch: Rund 10 000 pflegebedürftige Menschen im Kreis Warendorf werden zu Hause versorgt. „Das sind etwa 80 Prozent unserer Pflegebedürftigen“, sagt Beate Baldung von der Pflege- und Wohnberatung im Kreis Warendorf. Sie stellte im Sozialausschuss ein Pilotprojekt vor, das zunächst in Beckum starten soll. So genannte „Pflegebegleiter“, die ehrenamtlich arbeiten, unterstützen dabei die Pflegenden.

Offenes Ohr für Belange der Pflegenden

„Es geht darum, ein offenes Ohr für die Belange der Pflegenden zu haben und die häusliche Situation zu stabilisieren“, erläuterte Baldus. In der Regel übernähmen Angehörige die häusliche Pflege und seien oft überlastet. Denn was die Familien in der häuslichen Pflege leisteten, sei enorm. „9500 der Pflegebedürftigen haben mindestens Pflegegrad 2.“ In vielen Fällen sei noch nicht einmal zusätzlich ein Pflegedienst mit im Boot.

Der Pflegebegleiter sei als fester Ansprechpartner gedacht, der aber selbst keine Entlastungsangebote macht, sondern den Angehörigen als Gesprächspartner zur Verfügung steht und bei der Klärung von Problemlagen oder Fragen zur Alltagsgestaltung hilft. Ferner unterstützten die Pflegebegleiter Familien bei der Organisation von professionellen Diensten.

Kooperationspartner ist das Mehrgenerationenhaus Beckum

Als Kooperationspartner für das Pilotprojekt hat der Kreis das Mehrgenerationenhaus Beckum an seiner Seite. Eine dort angestellte Sozialarbeiterin soll Ehrenamtliche und interessierte Familien zusammenbringen. Geschult werden die Ehrenamtlichen durch das Regionalbüro „Alter, Pflege und Demenz“. Sollte das Projekt in Beckum gut laufen, will der Kreis es auch in den anderen Kommunen initiieren. Vor Ort müssten dann neue Kooperationspartner gesucht werden. Alle Fraktionen begrüßten das Projekt.

Schulung für Ehrenamtliche

Mit nur einer Gegenstimme sprach sich der Sozialausschuss auch dafür aus, ein Projekt zur Gewinnung von Nachwuchskräften in der Pflege durchzuführen. Mit Blick auf den Fachkräftemangel in der Pflege sollen dadurch junge Menschen für eine Ausbildung in der Pflege gewonnen werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Anbieter zu finden, der dieses Projekt durchführen soll. Als Einstiegsbudget stehen 15 000 Euro zur Verfügung.

Fachkräfte für die Pflege gewinnen

Sandra Riveiro Vega (Die Fraktion) stimmte gegen das Projekt, das von der CDU beantragt worden war. Die Vertreterin der Linken wies auf die schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege hin. Unter diesen Umständen habe sie Probleme damit, eine Imagekampagne für Pflegeberufe zu organisieren.

Elisabeth Eickmeier (FWG) machte dagegen deutlich, dass zumindest die Bezahlung von Pflegefachkräften alles andere als schlecht sei. „Der Tariflohn ist vergleichbar mit dem eines Bankkaufmanns.“

Zur Entspannung der Situation seien kreative Lösungen gefragt. So biete etwa das Beckumer Krankenhaus Pflegekräften ganz flexible Arbeitszeiten an. Wer wolle, könne auch nur zehn Stunden in der Woche arbeiten oder nur am Wochenende oder nur nachts.