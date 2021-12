„Wir wollen Gutes tun und gleichzeitig für das Handwerk und seine Ausbildungsmöglichkeiten werben“, hat sich die Youth Craft Factory (YCF) bei der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf auf die Fahnen geschrieben und sich dafür etwas „tierisch“ Gutes ausgedacht.

Die Idee war, kleine Picknicktische für Eichhörnchen zu bauen. „Vogelhäuser kennt jeder, aber wir wollten den possierlichen Kletterkünstlern, die man immer mehr in Gärten und Parks sieht, die Möglichkeit geben, ihre Nüsse stilecht zu essen“, so Jana Schleicher von der YCF. „Diese können dann im Garten aufgestellt, sowie an Bäumen oder Zäunen befestigt werden.“, erklärt Jannes Herrmann. Mit diesem witzigen Möbelstück können Naturfreunde die Eichhörnchen bestens beobachten.“

Die Youth Craft Factory ist das Social-Media-Projekt der Kreishandwerkerschaft. Man möchte dort Schüler mit Auszubildenden zusammenbringen, kleine handwerkliche Projekte erarbeiten und diese für einen guten Zweck zur Verfügung stellen. Ziel ist es, junge Menschen auf die Kreativität und Vielseitigkeit im Handwerk aufmerksam zu machen.

Über 100 Bänke verkauft

In Zusammenarbeit mit den Tischler- und Malermeistern der Kreishandwerkerschaft haben die Jugendlichen die Bänke aus heimischen Hölzern gesägt, zusammengeschraubt und anschließend wetterfest gemacht. Nun wurden die über 100 Bänke verkauft, der Erlös soll für einen guten Zweck gespendet werden.

Seit Jahren suchen sich die Jugendlichen der YCF immer wieder soziale Projekte, die sie mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit unterstützen. So haben sich in der Vergangenheit Kindergärten, ein Hospiz oder eine Einrichtung für behinderte Menschen über die kleinen handwerklichen Spenden gefreut. Und wie es sich für ein Social Media Projekt gehört, ist natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Alle Arbeitsschritte wurden auf dem Instagram Account der YCF (@youthcraftfactory) festgehalten und hochgeladen

„Es ist toll, dass sich die Jugendlichen engagieren und mit Leidenschaft etwas so Innovatives herstellen“, lobt KH-Hauptgeschäftsführer Frank Tischner, der seinem Mitarbeiter Jens Bökenfeld dankt, der die Projekte der jungen Leute begleitet und sie tatkräftig unterstützt hat. Seit Wochen, inklusive der Wochenenden, arbeiteten die Jugendlichen an der Realisierung dieses einzigartigen Projektes – und sind nun schlicht überwältigt von ihrem Erfolg. Nach einem Fernsehbeitrag waren alle Sitzmöbel innerhalb einer Stunde vergeben. Diejenigen, die die Eichhörnchen-Bank „Made by YCF“ ergattern konnten, können gewiss sein, dass sie ein exklusives Weihnachtsgeschenk für einen guten Zweck erworben haben. Denn „das Projekt ist abgeschlossen, nachproduziert wird nicht mehr“, erklärt Alina Gosch – einerseits bedauernd, andererseits angesichts des geleisteten Aufwands in der Freizeit nun auch froh, wieder Zeit für ihre Ausbildung und für die Besorgung der eigenen Weihnachtsgeschenke zu haben.